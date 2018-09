Ferrari svela il piano industriale | l' ad Camilleri al debutto

F1 - Hamilton svela : “la Ferrari ha sbagliato strategia. Gioire per gli errori di Vettel? Dico che…” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Singapore, soffermandosi anche sulle prestazioni della Ferrari Alla vigilia sembrava che il week-end di Singapore fosse uno di quelli in cui difendersi per la Mercedes, ma le prestazioni di Lewis Hamilton hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Photo4/LaPresse Il britannico ha vinto con merito, aiutato da un giro perfetto in qualifica che ha obbligato Vettel ad inseguire fin dalla ...

F1 – L’arrivo di Leclerc e l’addio di Raikkonen - Vettel svela : “Charles merita la Ferrari. Kimi? Niente cazzate” : Il pilota tedesco ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sull’arrivo di Leclerc e sull’addio di Raikkonen al termine della stagione in corso L’arrivo di Leclerc in Ferrari, l’addio di Raikkonen e la lotta per il titolo mondiale. Sono questi gli argomenti trattati da Sebastian Vettel nella consueta conferenza stampa tenuta, alla vigilia del week-end di Singapore, nella hospitality della scuderia di ...

F1 - Aldo Costa svela le differenze tra Ferrari e Mercedes : “noi veloci in curva - loro migliori nella prima accelerazione” : Il tecnico italiano ha parlato delle differenze tra Mercedes e Ferrari, sottolineando come la ‘Rossa’ abbia qualcosa in più per quanto riguarda il motore La sfida tra Mercedes e Ferrari è sempre più agguerrita, in entrambe le classifiche mondiali sono questi due team a giocarsi la vittoria. Photo4/LaPresse Una situazione che spinge i tecnici delle due scuderie a lavorare duro, evitando di perdere terreno nei confronti dei ...

F1 - Giovinazzi compagno di Raikkonen : svelato l’escamotage usato dalla Ferrari per convincere la Sauber : La scuderia di Maranello pare abbia convinto la Sauber-Alfa Romeo a scegliere Giovinazzi come compagno di Raikkonen nella prossima stagione Il compagno di Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo-Sauber dovrebbe essere con ogni probabilità Antonio Giovinazzi, pronto a scalzare Marcus Ericsson e a riportare la bandiera italiana in griglia dopo sei anni. Photo4/LaPresse L’ultimo pilota titolare del Belpaese fu Jarno Trulli nel 2012, in ...

F1 – La fedeltà alla Ferrari e l’avvertimento ai detrattori - Minttu Raikkonen svela : “fanno uscire la siciliana che è in me!” : Minttu Raikkonen risponde alle domande dei fan su Instagram: tra dichiarazioni d’amore e avvertimenti, la moglie del pilota Ferrari riesce a sorprendere La Ferrari ha annunciato ieri l’addio a Kimi Raikkonen: il finlandese, dal prossimo anno, non sarà più compagno di Sebastian Vettel, e sfreccerà in pista con i colori dell’Alfa Romeo Sauber. Con lui, ovviamente, porterà nel nuovo team anche tutta la famiglia, dai ...

F1 - Zanardi punge Vettel e poi svela : “vorrei vedere un giorno Hamilton con la tuta della Ferrari” : Nell’articolo scritto per la Gazzetta dello Sport, Alex Zanardi ha lanciato una frecciatina a Vettel, sottolineando poi di voler vedere Hamilton alla Ferrari Il Gp di Monza è passato ormai da un po’ di giorni, il Mondiale di Formula 1 si appresta a vivere l’affascinante appuntamento di Singapore. Photo4/LaPresse Si rinnova il duello tra Hamilton e Vettel, vinto dal britannico sul circuito di Monza, dove il ferrarista ha ...

F1 - incidente al via tra Hamilton e Vettel : Alberto Antonini svela le condizioni della Ferrari del tedesco : Il capo ufficio stampa della Ferrari ha parlato delle condizioni della monoposto di Vettel dopo l’incidente con Hamilton al via Una gara cominciata malissimo per Sebastian Vettel, riuscito a rimanere al secondo posto dopo la prima chicane ma superato alla Roggia da Lewis Hamilton. LaPresse/Photo4 Un sorpasso costato carissimo al tedesco, costretto a rientrare ai box per i danni riportati dopo il contatto con il campione del mondo. ...

F1 - mossa a sorpresa della Ferrari : svelato un inatteso retroscena che spiazza la Mercedes : Nel paddock di Monza si è scoperto che la Ferrari ha svolto sul circuito brianzolo in gran segreto un filming-day lo scorso mese di luglio La Ferrari non lascia nulla al caso, l’obiettivo è quello di vincere entrambi i titoli mondiali e ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Dopo la vittoria di Spa, il Cavallino punta al bersaglio grosso anche in Italia, dove non sarà comunque facile avere ragione delle Mercedes. Photo4 / ...

Ferrari svela la 488 Pista Spider in anteprima mondiale a Pebble Beach : La nuova fuoriserie del Cavallino Rampante è stata svelata al pubblico del celebre Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata una nuova serie speciale : La Ferrari potrebbe presto presentare un nuovo modello a tiratura limitata. Circola infatti in rete un'immagine, ripresa da un invito privato, che annuncia per il 17 settembre il debutto di una vettura inedita, anche se la Casa di Maranello non ha per il momento confermato ufficialmente la notizia. Nell'unica fotografia disponibile si scorge il profilo di quella che sembra un barchetta con un parabrezza di dimensioni ridotte, pur in assenza di ...

UOMINI E DONNE/ Nicolò Ferrari torna a parlare del programma e di Nilufar e svela... (Trono Classico) : UOMINI e DONNE anticipazioni trono classico: nuovo flirt per Luigi mastroianni dopo Sara Affi Fella? L'ex corteggiatore trascorre la serata con una bionda: ecco chi è.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:15:00 GMT)

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...