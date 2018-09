Ferrari | Camilleri svela strategie Cavallino Fca | stop trattativa per Magneti Marelli

Ferrari svela il piano industriale - l'ad Camilleri al debutto : Maranello, Modena,, 17 set., askanews, - Tutto pronto per il nuovo piano industriale della Ferrari, con l'atteso debutto dell'amministratore delegato Louis Camilleri. Domani, nel nuovo 'Centro stile' ...

Camilleri subito al lavoro per il piano Ferrari : A differenza di Mike Manley, nuovo ad di Fca, subentrato a Sergio Marchionne dopo la presentazione al pubblico del piano industriale al 2022, per Louis Casey Camilleri, da ieri ufficialmente ad di ...

Ferrari - inizia l'era Camilleri. Elkann : ha grande esperienza e talento : Teleborsa, - Ferrari N.V. comunica che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi, 7 settembre 2018, ad Amsterdam, ha eletto Louis C. Camilleri amministratore esecutivo di Ferrari. "Con la nomina di ...

Ferrari - l'assemblea degli azionisti nomina Camilleri ad quasi all'unanimità. Elkann : 'Compatti nel costruire il futuro' : l'assemblea degli azionisti Ferrari ha nominato ad Amsterdam il nuovo amministratore delegato Louis Camilleri con un voto quasi all'unanimità: il 98.03%. "Ho l'onore di avere accettato la presidenza ...

Ferrari - inizia ufficialmente l’era Camilleri. John Elkann : “felice che abbia accettato in questo momento drammatico” : Nel corso dell’assemblea degli azionisti Louis Camilleri è stato nominato amministratore delegato della Ferrari Louis Camilleri è il nuovo amministratore delegato della Ferrari, nominato ufficialmente nella giornata di oggi nel corso dell’assemblea degli azionisti FCA svoltasi ad Amsterdam. AFP PHOTO / GERARD JULIEN L’imprenditore maltese ha ricevuto il 98,03% dei voti a favore, incassando anche il favore del presidente ...

F1 - domenica di incontri per la Ferrari a Monza : Elkann e Camilleri a colloquio con Mercedes e Sauber : Il presidente e l’ad della Ferrari hanno sfruttato il Gp di Monza per incontrare sia la Mercedes che la Sauber Giornata di incontri ieri i vertici della Ferrari, presenti nel paddock di Monza per assistere al Gp d’Italia e per portare avanti i rapporti con gli altri team. Photo4/LaPresse Dopo la scomparsa di Marchionne, il nuovo presidente del Cavallino John Elkann e l’amministratore delegato Camilleri hanno avuto un ...

Vettel vola - Ferrari davanti a Monza. Camilleri : 'Un gioiello che brilla' : 'Conosco la Ferrari da 45 anni, mi basta guardare i sostenitori che ha in tutto il mondo per capirne l'importanza'. 'Fiducia in Arrivabene' L a squadra non cambierà, 'Fiducia piena in Maurizio ...

Vettel vola - Ferrari davanti a Monza. Camilleri : "Un gioiello che brilla" : Formula 1, le Rosse dominano le prove libere davanti al nuovo amministratore delegato: 'Vogliamo regalare un sorriso ai tifosi' Colloquio Piove e tutti guardano Lewis Hamilton, ma stavolta il maltempo ...

F1 – La ‘prima’ di Camilleri - l’ad Ferrari in conferenza stampa : “Vettel come Cristiano Ronaldo! Futuro Raikkonen? Vi dirò…” : Quest’oggi a Monza, Louis Camilleri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come amministratore delegato della Ferrari: tanti i temi caldi toccati dall’ad della scuderia di Maranello Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri, ha tenuto quest’oggi la prima conferenza stampa come n°1 della scuderia del Cavallino nella splendida cornice del GP di Monza. Il sostituto del compianto Sergio Marchionne ha ...

Ferrari - Camilleri esalta Vettel : "È il nostro Cristiano Ronaldo. Raikkonen? Decisione non ancora presa" : Sul confronto con Marchionne: "I nostri stili sono un po' diversi ma io e Sergio abbiamo le stesse ambizioni"

Formula1 Camilleri : "Vettel come CR7 - felice di questa Ferrari" : sorrisi - Poi un encomio al pubblico della rossa che ha riempito di passione l'autdromo di Monza: "I tifosi della Ferrari sono i migliori al mondo, non solo qui a Monza e in Italia, ma ovunque: ...