Febbre del Nilo | confermato un caso di positività in Sardegna su un esemplare di

Febbre del Nilo - confermato un nuovo caso : stato confermata dal Centro di Referenza Nazionale di Teramo la positività al virus West Nile di un esemplare di cornacchia grigia abbattuto nel Comune di Porto Torres , in località Monti Li Casi, ...

Febbre del Nilo - comunicato dell'Iss : rischio di trasmissione esteso a tutta la Sardegna : L'Istituto Superiore di Sanita' ha diramato un bollettino nel quale viene riportato che il rischio di trasmissione della Febbre del Nilo riguarderebbe tutta la Sardegna. Il comunicato si basa sui risultati emersi da una serie di analisi relative alle attivita' di sorveglianza verso i virus Usutu e West Nile. Nonostante la preoccupazione sia tangibile, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari, tramite il direttore generale Alberto ...

Febbre del NILO - VIRUS WEST NILE ARRIVA IN SARDEGNA/ Ultime notizie : tre casi ad Oristano - "no allarmismi" : VIRUS WEST NILE, FEBBRE del NILO: casi su cavalli a Latina, controlli su donazioni sangue. Le Ultime notizie: un anziano a Chiari, nel Torinese, è stato ricoverato ma sta bene(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:31:00 GMT)

Febbre del Nilo in Europa : decine di vittime - centinaia di infetti anche in Italia : La Romania registra altri 4 morti per le conseguenze della Febbre del Nilo. Il totale delle vittime ora è salito

Modena - 62enne morto per Febbre del Nilo : 22.08 E' morto un paziente ricoverato dall' inizio di agosto per West Nile nella terapia intensiva dell'ospedale Civile di Baggiovara a Modena. L'uomo, 62 anni, deceduto per complicanze neurologiche legate al virus, con pregresse patologie è residente nella provincia di Modena. Era stato ricoverato per sintomi neurologici e insufficienza respiratoria l'8 agosto. Riconosciuta l'encefalite da West Nile, il 12 agosto è stato trasferito in terapia ...

Febbre del Nilo - primo morto nell'Imolese : quindici vittime nell'Emilia Romagna nel 2018 : Febbre del Nilo: un 77enne residente a Castel San Pietro, nell'Imolese, da tempo ricoverato, è morto questa mattina alle 7.45 in seguito alle complicanze della West Nile. Salgono così a 15 i morti per ...

Febbre del Nilo - ragazza di 25 anni in rianimazione a Treviso : Una giovane di 25 anni immunodepressa colpita dal virus West Nile è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Ulss 2. La giovane, ...

Febbre del Nilo - ragazza di 25 anni in Rianimazione a Treviso : scatta la disinfezione : La giovane è stata ricoverata mercoledì nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Treviso con prognosi riservata. Si tratta di una 25enne immunodepressa a causa di una grave patologia e che non si era mossa da casa nelle scorse settimane.Continua a leggere

Febbre del Nilo : “Il ministro valuti la quarantena dei migranti” : “Da giugno ad oggi sono più di trecento i casi accertati di Febbre del Nilo in Italia, di cui 19 decessi. Lunedì a Modena c’è stata un’altra vittima. C’è un altissimo rischio di epidemia dovuta al contagio da malattie infettive legate in maniera, oramai non più ignorabile, ai flussi migratori incontrollati che hanno interessato l’Italia negli ultimi anni. Nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione al ...

Febbre del Nilo - quattordici vittime in regione : Il virus West Nile , Febbre del Nilo, in Emilia-Romagna ha fatto registrare «87 casi di malattia neuro invasiva, con 14 decessi , età media 80 anni, , 65 casi di forme febbrili, 22 casi di infezione ...

Febbre del Nilo : 286 casi in Serbia : Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati registrati in Serbia 286 casi di contagio da Febbre del Nilo: lo rende noto l’Istituto Batut per la salute pubblica, secondo quanto rilancia la stampa locale. Secondo i dati in possesso dell’istituto, sono stati 29 i casi mortali del contagio. La maggiore concentrazione è stata registrata nella capitale Belgrado con 141 casi. L’infezione del virus è stata registrata in Serbia ...