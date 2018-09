Fast & Furious 7 Su Italia 1 il film con Vin Diesel oggi | 17 settembre 2018

Bed & BreakFast - come aprirlo : regime fiscale e adempimenti : Migliaia di cittadini, attratti dalla formula e dalle maglie più larghe degli adempimenti necessari, hanno deciso di trasformare la loro casa in bed & Breakfast, aprendola a viaggiatori e turisti. Molti altri sono sempre più interessati alla materia. I B&B rilevati e verificati dall’Istat nel 2005 erano 10.278. In undici anni il numero degli esercizi è triplicato toccando quota 32.367 nel 2016, anche se in questi numeri non rientrano ...