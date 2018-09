Fashion Week Milano | sfila anche il cibo Iniziative food tra gli abiti di moda

Moda : Zanchetti alla Fashion Week con nuova collezione in pvc : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Debutta a Milano Moda Donna Zanchetti, maison di pelletteria e accessori marchigiana, che presenta in via Tortona la nuova collezione 2019, tra pezzi unici in pelle ispirati a un viaggio esotico e i colori freddi della barriera corallina che prendono vita su materiali t

La notte bianca di Milano aspettando la Fashion Week : cosa vedere e cosa fare : Tutti gli appuntamenti della "Vogue for Milano": dalle 18 alle 22 cinema, fotografia, tanta musica e la caccia al tesoro

Rihanna chiude la New York Fashion Week con la sua sfilata di lingerie : passerella sexy con Gigi Hadid - modelle incinte e curvy : Rihanna ha chiuso in grande stile la New York Fashion Week, sorprendendo e scandalizzando tutti con la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty. Ma più che le creazioni della popstar originaria delle Barbados, a conquistare la scena sono state le modelle: dalla bellissima Gigi Hadid alle supertop oversize, fino a Slick Woods e la ballerina Janina Thompson che hanno mostrato con orgoglio il pancione. Un gruppo di modelle ...

Silvian Heach protagonista all’Amsterdam Fashion Week [GALLERY] : Silvian Heach Special Guest Amsterdam Fashion Week museumplein Silvian Heach è stato il brand protagonista dell’edizione invernale dell’Amsterdam Fashion Week. La città olandese, centro nevralgico della creatività europea, ha omaggiato la creatività italiana con un invito esclusivo sulle passerelle del suo principale evento dedicato alla moda internazionale. Presso gli straordinari spazi del Museumplein, la grande piazza dei Musei che ad ...

Lourdes Leon - figlia di Madonna - debutta alla New York Fashion Week : Lourdes Leon alla sfilata di Gipsy SportLourdes Leon alla sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportIl mondo dello showbiz è colmo «figli di» che ripercorrono le orme dei genitori o, forti del cognome che portano, si lanciano in nuovi ambiti professionali. Ci sono le varie Hailey Baldwin, Lily-Rose Depp, Kaia Gerber, ...

Lourdes Maria Ciccone alla New York Fashion Week / La figlia di Madonna sfila e mostra slip e peli sulle gambe : Lourdes Maria Ciccone, protagonista alla New York Fashion Week,ha messo in mostra gli slip e peli sulle gambe. La figlia di Madonna ha inoltre sfoggiato...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:48:00 GMT)

Milano Fashion Week – Ghd dedica il progetto Styling Park a tutte le ‘Regine di stile’ : QUEEN OF Milano Fashion Week con lo Styling Park di ghd È a tutte le moderne Regine di Stile che ghd, il brand leader di tool per l’hairStyling, dedica il progetto Styling Park: un salone di bellezza su 4 ruote, in tour nei corner più IN della città di Milano durante la Fashion Week autunnale, per trasformare la loro giornata in un vero e proprio “good hair day”. Da venerdì 21 a domenica 23 settembre, a bordo di una futuristica ...

Kendall Jenner non sfilerà su nessuna passerella della New York Fashion Week 2018 : Anche solo come spettatrice, tutti i look scelti della modella più pagata al mondo erano davvero pazzeschi. Te li mostriamo nel video: Nel frattempo, i l Daily Mail riporta che Kendall ha lasciato ...

10 cose di cui si parla alla New York Fashion Week : 1. La T-shirt di Jeremy ScottLa sfilata di Jeremy ScottLa sfilata di Jeremy Scott2. La sfilata antirazzista di Pyer MossLa sfilata antirazzista di Pyer MossLa sfilata antirazzista di Pyer MossLa sfilata antirazzista di Pyer Moss3. La propaganda elettorale di Christian Siriano pro Cynthia NixonCynthia Nixon in front row da Christian SirianoLa propaganda elettorale di Christian Siriano pro Cynthia NixonCynthia Nixon4. Chiara Ferragni da Ralph ...

Marian Avila - la modella con sindrome di Down alla New York Fashion Week : ... che rappresentasse la forza delle sue modelle: 'La missione della mia azienda è quella di cambiare la mentalità del mondo della moda'. La giovane stilista di Atlanta aveva già sfilato a New York nel ...

Lite furiosa tra Nicki Minaj e la rapper Cardi B : insulti - botte e scarpe che volano alla Fashion Week : Lite prima social e poi fisica tra Nicki Minaj e la rapper Cardi B. alla Fashion Week di New York le due artiste si sono ritrovate nella stessa sala circondate da paparazzi e rispettivi entourage, quando Minaj sembra abbia commentato in maniera poco simpatica la figlia di Cardi B. Quest’ultima l’ha prima insultata e poi le ha lanciato la propria scarpa prima di essere bloccata dai presenti. Lo “scontro” è poi proseguito ...

