Fascino Ferrari | il libro da 25mila euro con centinaia di foto e documenti inediti

(Di lunedì 17 settembre 2018) Nell’era della comunicazione digitale, dove tutto (o quasi) passa attraverso un display e dura il tempo di qualche minuto, c’è ancora spazio per delle opere editoriali che restano. In questo caso hanno anche un alto valore, commerciale e collezionistico. Si tratta di undedicato allae alla sua storia, iniziata nel 1947. Si intitola “Il” e verrà stampato in sole 1.947 copie. Le prime 250 saranno accompagnate da una scultura in alluminio firmata da Marc Newson che, oltre a fungere da custodia per il, rappresenta le testate del classico V12 di Maranello, sostenute dai collettori di scarico. Questa “Art edition” costa 25.000ed è evidentemente un pezzo da collezione. Dalla copia 251 alla 1.947 si può comprare la Collector’s edition, il cui prezzo scende a 5.000; l’opera in alluminio che contiene ilè più semplice, ...