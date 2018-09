FAO | con il cambiamento climatico che rimodella l’agricoltura | il commercio

FAO : il commercio e il consumo di cibo spazzatura rappresentano un ostacolo alle diete sane : Il sistema alimentare globale non sta fornendo alle persone le diete di cui hanno bisogno per condurre una vita sana, e sta invece contribuendo al crescere dell’obesità e del sovrappeso, soprattutto nei paesi che importano la maggior parte del proprio cibo ha affermato ieri il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva. “Sfortunatamente commodities e cibo processato a basso costo sono molto più comodi per il commercio ...

Fame nel mondo continua ad aumentare : 821 milioni di persone denutrite. La FAO : “Tra le cause guerre e cambio clima” : Sono 821 milioni le persone denutrite nel 2017, sei milioni in più rispetto all’anno precedente. È il quadro del nuovo rapporto su “Lo stato di sicurezza alimentare e nutrizione nel mondo ” realizzato dalle agenzie delle Nazioni Unite Fao, Ifad, Programma Alimentare Mondiale, Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità. È il terzo anno di seguito che la Fame nel mondo continua ad aumentare : i livelli di denutrizione sono ...

La FAO lancia l’allarme : molte emergenze sono state trascurate - necessari con urgenza aiuti umanitari : Un nuovo rapporto della FAO lancia l’allarme su alcune delle crisi più gravemente sottovalutate, che sulla scia di nuovi shock richiedono con urgenza una risposta umanitari a e assistenza agricola. Senza finanziamenti adeguati, nuove sfide come siccità, inondazioni, periodi di magra o conflitti potrebbero spingere milioni di persone in una situazione di fame acuta e d’insicurezza alimentare, mettendo a repentaglio mezzi di ...

FAO-Enti pubblici di ricerca : partnership rinnovata con successo : È stata appena rinnovata la partnership tra la Fao e alcuni dei principali istituti di ricerca italiani: il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi della ricerca agraria (Crea), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia rinnovabile e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). L’accordo ha per ...