F1 | Mondiale 2018 | Lewis Hamilton ormai in fuga | Sebastian Vettel costretto alla resa?

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings campione del mondo davanti ad Antonio Cairoli dopo il GP d’Olanda : Ad un weekend dalla conclusione del Mondiale 2018 di MXGP, Jeffrey Herlings ha fatto suo il titolo Mondiale. Un risultato che era ormai solo questione di tempo visti i risultati inanellati dall’olandese in sella alla KTM. E così Herlings conquista il suo primo campionato nella classe regina, precedendo il nostro Antonio Cairoli che, quest’anno, è stato costretto ad arrendersi. Appuntamento quindi ad Imola, a fine settembre, dove si ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea con il titolo in tasca - Davies a oltre 100 punti : Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Per narrare le gesta dei piloti del Mondiale 2018 di Superbike si potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo 2018, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes allunga sulla Ferrari - +37 sulle Rosse : La Mercedes ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 grazie alla vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Singapore. Ora le Frecce d’Argento hanno 37 punti di vantaggio sulle Ferrari che sembrano avere alzato bandiera bianca. Classifica Mondiale costruttori 2018: # PILOTA PUNTI 1. Mercedes 452 2. Ferrari 415 3. Red Bull 274 4. Renault 91 5. Haas 76 6. McLaren 58 7. Force India 32 8. Toro ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton verso il titolo - +40 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha ipotecato la conquista del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Singapore e ora ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando mancano sei gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti 2018. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Lewis Hamilton 281 2. Sebastian Vettel 241 3. Kimi Raikkonen 174 4. Valteri Bottas 171 5. Max ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - GP Singapore 2018 : Hamilton vola a +40 su Vettel! : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori dopo Gran Premio di Singapore 2018 a Marina Bay. Lewis Hamilton vince ancora e vola in fuga, i punti su Vettel adesso sono 40(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:00:00 GMT)

F1 Gp Singapore 2018 - sfida Hamilton Vettel per il Mondiale - orari tv su Sky e Tv8 (DIRETTA) : Domenica 16 settembre, si correrà il Gp di Singapore, 15° appuntamento del mondiale di F1 che si avvia verso la fase conclusiva. Il Gp sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Dopo il flop di Monza la Ferrari cerca il riscatto a Marina Bay. Per Raikkonen sarà il primo gran premio da ferrarista uscente. Hamilton favorito dopo la pole position nelle qualifiche. Vettel parte in seconda fila dietro al pilota inglese. Hamilton sets ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Hamilton può chiudere il Mondiale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018 , tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Hamilton può chiudere il Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Per le strette vie del circuito di Marina Bay andrà in scena un grande spettacolo, si preannuncia una gara particolarmente avvincente e appassionante in cui può succedere davvero di tutto: tra un muro e l’altro, su un tracciato caratterizzato da ben 23 curve, i piloti dovranno stare costantemente attenti e dovranno dare davvero il massimo se vorranno ...

Vuelta 2018 – Nibali duramente realista - lo Squalo lancia l’allarme : “Mondiale? Non sono in condizioni di vincerlo” : Il duro realismo di Vincenzo Nibali dopo la 20ª tappa della Vuelta di Spagna: il messinese della Bahrain Merida non è per nulla ottimista in vista dei Mondiali di Innsbruck La Vuelta di Spagna sta ormai per terminare: oggi la passerella finale che porterà poi alle premiazioni sul podio. Vincenzo Nibali ha portato a termine la sua corsa spagnola, tra alti e bassi, sfruttandola come preparazione per gli imminenti Mondiali di Innsbruck, dopo ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali si sfoga : “Non sono nella condizione di fare la differenza al Mondiale” : La Vuelta a España 2018 volge al termine ed oggi a Madrid sarà il giorno del trionfo per il britannico Simon Yates che chiude il cerchio dei successi del Regno Unito in questa stagione, guardando alle vittorie di Chris Froome nel Giro d’Italia e di Geraint Thomas al Tour de France. Felicità e soddisfazione non albergano invece nell’animo di Vincenzo Nibali che da questa Vuelta si sarebbe aspettato altre risposte in ottica mondiale. ...

