oasport

: #F1: il miglior Lewis #Hamilton di sempre? Continuità e consistenza spaventosa lo avvicinano al quinto #Mondiale - OA_Sport : #F1: il miglior Lewis #Hamilton di sempre? Continuità e consistenza spaventosa lo avvicinano al quinto #Mondiale - LucaPicafizz : RT @UgoBaroni: Hamilton vola: è il miglior Lewis di sempre? VOTA - UgoBaroni : Hamilton vola: è il miglior Lewis di sempre? VOTA -

(Di lunedì 17 settembre 2018) 7 vittorie stagionali (69 in carriera) e 7 pole nel 2018 (79 in carriera, ile di tutti i tempi). Sono questi alcuni numeri di, aggiornati dopo il trionfo del GP di Singapore 2018, quindicesima prova del Mondiale di Formula Uno. L’alfiere della Mercedes grazie a questa ennesima vittoria ha portato il vantaggio a 40 punti nei confronti del ferrarista Sebastian Vettel. Con sei gare ancora da disputare, è chiaro che il gap è molto importante ma è soprattutto il colpo psicologico inferto daa fare male. Nelle ultime cinque gare il britannico del team di Brackley si è portato a casa quattro vittorie rasentando la perfezione al cospetto di un Sebastian non così preciso e suscettibile all’errore. Di fatto, nei momenti topici, il n.44 èstato superiore e questo lo dicono i risultati e non è frutto di convinzioni personali. La strepitosa pole ...