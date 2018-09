F1 | Hamilton svela | “la Ferrari ha sbagliato strategia Gioire per gli errori di Vettel?

F1 - incidente al via tra Hamilton e Vettel : Alberto Antonini svela le condizioni della Ferrari del tedesco : Il capo ufficio stampa della Ferrari ha parlato delle condizioni della monoposto di Vettel dopo l’ incidente con Hamilton al via Una gara cominciata malissimo per Sebastian Vettel , riuscito a rimanere al secondo posto dopo la prima chicane ma superato alla Roggia da Lewis Hamilton . LaPresse/Photo4 Un sorpasso costato carissimo al tedesco , costretto a rientrare ai box per i danni riportati dopo il contatto con il campione del mondo. ...

F1 - ansia e preoccupazione in casa Mercedes : svelate le condizioni dei motori di Hamilton e Bottas : Dopo la doppia rottura patita a Spielberg, la Mercedes ha analizzato da vicino le power unit di Hamilton e Bottas in vista della gara di Silverstone Il week-end di Silverstone è ormai cominciato e, in casa Mercedes, a tenere banco sono le condizioni delle due power unit di Hamilton e Bottas fermatesi in Austria. Photo4 / LaPresse Un doppio ritiro per causa tecniche non accadeva al team di Brackley dal 1955, per questo motivo Wolff e i suoi ...