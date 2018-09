F1 | GP Singapore 2018 | Ferrari non all’altezza della Mercedes Un colpo psicologico

Maurizio Arrivabene - GP Singapore 2018 : “Nulla è perduto - lotteremo fino alla fine per il Mondiale” : Il colpo è stato pesante. La vittoria di Lewis Hamilton nel quindicesimo round del Mondiale 2018 di F1, a Singapore, è stata forse decisiva per la vittoria del suo quinto titolo iridato, il quarto coi colori della Mercedes: 40 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel a 6 gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. A Marina Bay, ci si aspettava una Rossa performante e un Seb aggressivo. Niente di tutto questo vi è stato ...

Video/ Formula 1 - Gran Premio Singapore 2018 (Marina Bay) : highlights - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio di Singapore 2018, corso a Marina Bay. Vittoria di Lewis Hamilton, che allunga a 40 punti il vantaggio su Vettel nella classifica piloti(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 03:10:00 GMT)

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Ho sofferto con le gomme - mi sono dovuto accontentare” : Kimi Raikkonen non è riuscito ad andare oltre un modesto quinto posto nel GP di Singapore 2018, quindicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha concluso la gara nella stessa posizione in cui era partito, non riuscendo mai a insidiare Valtteri Bottas a causa anche di una vettura davvero poco prestazionale e che a Marina Bay sembra aver alzato bandiera bianca riconoscendo la supremazia della Mercedes. Il finlandese, che al termine ...

F1 - GP Singapore 2018 : la resa della Ferrari. Hamilton demolisce Vettel - Mercedes di nuovo superiore nella pista più ostica : Il sospetto che i primi turni di prove libere del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno avessero visto qualche scuderia nascondere le proprie carte era evidente. Qualifiche e gara lo hanno assolutamente messo in evidenza. Red Bull e Mercedes hanno cambiato marcia, lasciando la Ferrari al palo. La Rossa sembrava la vettura migliore ma, in un attimo, si è vista superare in maniera inesorabile. Per la prima volta da tanto tempo il team di ...

F1 Gp Singapore 2018 - domina Hamilton. Secondo Verstappen - terzo Vettel. La classifica : Il pilota della Mercedes si porta a +40 punti nella classifica iridata sul pilota Ferrari Qui la classifica piloti di Formula 1

Lewis Hamilton - GP Singapore 2018 : “E’ stata una gara dura e abbiamo fatto tutto alla perfezione” : Lewis Hamilton chirurgico e implacabile. Il pilota delle Mercedes non sbaglia mai e conquista anche Marina Bay, centrando il settimo successo nel Mondiale F1 2018 (la 69esima vittoria in carriera a 22 dal record di Michael Schumacher). Una gara di gestione quella di Lewis, conseguenza di una pole fantascientifica e di una vettura che tra le sue mani era super performante. E così il britannico ha portato il proprio vantaggio nei confronti della ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Oggi non avevo il passo gara - da questo weekend dovevamo ottenere di più” : Sebastian Vettel si presenta al microfono di Mark Webber, nelle classiche interviste di rito post-gara con una faccia che non ammette interpretazioni. Il tedesco ha davvero il morale a terra ed il terzo posto di oggi, con altri 10 punti persi nei confronti di un inesorabile Lewis Hamilton, lo allontana forse definitivamente dai sogni di titolo mondiale. Il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno ha visto una Ferrari mai competitiva e ...

F1 - Pagelle GP Singapore 2018 : Hamilton “alla Alì” - Verstappen ottimo - Vettel in ginocchio - Perez “da cartellino rosso” : Lewis Hamilton non si ferma più, domina anche il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno e vola verso il quinto titolo mondiale della sua carriera. Il portacolori della Mercedes è stato implacabile nei 61 giri di Marina Bay e ha assistito all’ennesimo colpo da ko rifilato al suo rivale numero uno, Sebastian Vettel. La gara non ha regalato grandi sorprese o emozioni, a parte qualche corpo a corpo, ma spunti interessanti sì. Andiamo, ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - GP Singapore 2018 : Hamilton vola a +40 su Vettel! : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori dopo Gran Premio di Singapore 2018 a Marina Bay. Lewis Hamilton vince ancora e vola in fuga, i punti su Vettel adesso sono 40(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Ordine d’arrivo F1 - GP Singapore 2018 : risultato e classifica della gara : Non sono mancate le emozioni nel GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton scattato dalla pole position ha cercato la fuga per puntare alla vittoria con cui chiudere i discorsi in campionato, Sebastian Vettel ha cercato la rimonta dalla terza posizione, Max Verstappen si è fatto trovare pronto per salire sul podio, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen non sono stati dei fattori. GP Singapore 2018: Ordine D’ARRIVO E ...

F1 Gp Singapore 2018 - metà gara - Vettel e Verstappen inseguono Hamilton - orari tv su Sky e Tv8 (SEGUI DIRETTA) : Domenica 16 settembre, si correrà il Gp di Singapore, 15° appuntamento del Mondiale di F1 che si avvia verso la fase conclusiva. Il Gp sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Dopo il flop di Monza la Ferrari cerca il riscatto a Marina Bay. Per Raikkonen sarà il primo gran premio da ferrarista uscente. Hamilton favorito dopo la pole position nelle qualifiche. Vettel parte in seconda fila dietro al pilota inglese. Half race

F1 Gp Singapore 2018 - 15 giri al termine - Vettel insegue Hamilton

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : Vettel sorpassa Verstappen e va a caccia di Hamilton! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018 , tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon ...