Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni - +3 - 05% - - corre Telecom Italia : Andamento brillante per il comparto Telecom unicazioni in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Telecom munications . Il FTSE Italia Telecom munications ha aperto a ...

Exploit del settore automotive dell'Italia - +2 - 19% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Teleborsa, - Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Elezioni Svezia - exit poll : testa a testa tra centrosinistra e centrodestra. Ma è Exploit dell’estrema destra : testa a testa tra centrosinistra e centrodestra (in leggero vantaggio, intorno al 41%), boom della destra radicale (quasi il 20% dei voti) e buon risultato dei piccoli partiti, con gli ex comunisti a sfiorare il 10%. Questo è quanto riportano i primi exit poll sulle Elezioni nazionali in Svezia. L’unica certezza, oltre all’exploit della destra anti-immigrazione, è che qualora questi dati fossero confermati la formazione di una ...