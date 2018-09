Europee | a sinistra si cambia | potrebbero mancare sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo

Blastingnews

: Discussione sulla democrazia in #Ungheria: parla #Orban e i fascisti di tutta Europa si alzano in piedi. Nel voto d… - DantiNicola : Discussione sulla democrazia in #Ungheria: parla #Orban e i fascisti di tutta Europa si alzano in piedi. Nel voto d… - LuigiMizzon : @PScorreggio @ConteZero76 @scorreggiosolo1 @prando1976 @CarloCalenda @pdnetwork @matteorenzi @graziano_delrio Oggi… - paolog18 : @baldo_gianluca @gq_gianni @rossifranco131 @EugenioCardi prossimo step maggio, elezioni europee. conteremo i voti d… -

(Di martedì 18 settembre 2018) NellaPolitica italiana le discussioni non finiscono mai e anche trovare una formula elettorale che vada bene per due tornate elettorali consecutive, da qualche anno a questa parte, pare diventato molto difficile. E' il caso die dial, ovvero le due principali liste che alle elezioni del 4 marzo si erano presentate arispetto al Partito Democratico. La prima ottenne il 3,4%, la seconda l'1,1%. Entrambe hanno poi avviato, a partire da questa estate, dei processi costituenti per evolversi da semplici cartelli elettorali, in soggetti politici organizzati: percorsi che proseguono anche in queste settimane. Ciononostante, le evoluzioni complessive del quadro politico generale,portare alla scelta di non presentare tali simboli alle prossime elezioni. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi. Diversi soggetti della ...