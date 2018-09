Europa League | ecco la prima giornata

Le italiane in Champions ed Europa League : uno sguardo alla stagione 2019/20 con William Hill : Un quarto degli intervistati (25%) dà per scontato di rivedere la Juventus in Champions League anche il prossimo anno: di certo i tifosi bianconeri sperano di riaccogliere in Europa la loro squadra del cuore da campione in carica. Un quinto dei rispondenti (20%) crede che, con Carlo Ancelotti a guidare la formazione dalla panchina, il Napoli non avrà difficoltà a guadagnarsi l’accesso al prestigioso torneo. Nella classifica delle squadre ...

Dudelange-Milan in diretta televisiva : la gara di Europa League in chiaro su TV 8 : Il Milan, che stasera sara' impegnato alla Sardegna Arena [VIDEO] contro il Cagliari, match valido per la 4ª giornata di Serie A, giovedì 20 settembre debuttera' in Europa League. I rossoneri affronteranno il Dudelange nel primo turno del Gruppo F: appuntamento fissato alle ore 21:00 presso lo Stade Josy Barthel - Luxembourg. I tifosi del diavolo potranno vedere la partita in diretta Tv [VIDEO] su Sky a pagamento, ma anche in chiaro su TV 8. ...

Pancaro : 'Il Milan può vincere l'Europa League' : L'ex terzino di Milan e Lazio, Pippo Pancaro, ha detto la sua sulla squadra di Gattuso alla Gazzetta dello sport : 'Mi piace molto. Partiva dalla buona base costruita l'anno scorso da Gattuso e l'hanno migliorata con grande competenza. Con Higuain i rossoneri hanno fatto un salto di qualità: Leonardo è ...

Champions ed Europa League - ecco le partite in chiaro e dove seguirle in tv : Si avvicinano sempre di più le partite valide per la fase a gironi di Champions ed Europa League, le competizioni entrano nella fase decisiva, tante le squadre italiane impegnate. La Roma farà visita al Real Madrid, partita visibile in chiaro anche su Rai 1. Niente da fare invece per la Juventus, la gara contro il Valencia sarà trasmessa solo su Sky, stesso discorso per Inter e Napoli contro Tottenham e Stella Rossa. Per quanto riguarda ...

Champions League - Ceferin : “La finale continuerà a giocarsi in Europa” : Nei giorni scorsi il fondatore e direttore generale di Mediapro, Jaume Roures, aveva rivelato che in futuro la finale di Champions League si sarebbe potuta disputare all’estero e in particolare a New York, magari già nel 2021. Oggi la smentita di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, che tramite una nota pubblicata da “As” ha detto: “di questa idea non si sta assolutamente parlando, la Uefa non ha in programma ...

Europa League – Milan e Lazio possono sognare : il calendario completo dei gironi delle italiane : Milan e Lazio possibili protagoniste in Europa League: ecco il calendario ufficiale delle partite delle due italiane nei rispettivi gironi Dopo la sosta per la Nations League, è tempo di pensare alla ripresa del campionato e agli imminenti appuntamenti con le coppe europee. Dopo la debacle dell’Atalanta, Milan e Lazio sono le uniche italiane presenti nella fase a gironi. Due squadre comunque attrezzate e competitive per far bene, e perchè ...

Dove vedere l’Europa League 2018-19 : diretta tv e info streaming : Dopo la sosta dedicata alle nazionali, i club italiani ed europei possono tornare a concentrarsi sui rispettivi campionati e sulle coppe europee. La prossima settimana coinciderà, infatti, con l’inizio della Champions e dell’Europa League. Quest’ultima competizione, in particolare, vedrà impegnato il Milan. Di seguito, tutte le informazioni su Dove vedere l’Europa League 2018-19. diretta tv Europa League Anche in questa ...

FedEx rinnova la sponsorizzazione dell’Europa League fino al 2021 : L'azienda di trasporto espresso più grande al mondo rinnova la propria partnership con l'Europa League per le prossime tre stagioni. L'articolo FedEx rinnova la sponsorizzazione dell’Europa League fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa si sa del piano della Uefa per un terzo torneo oltre a Europa League e Champions : Nel 2021 nascerà la terza competizione europea che andrà ad aggiungersi alla Champions e all'Europa League. Ancora più partite da seguire e ulteriori, appassionanti sfide tra i club continentali. La rivoluzione del Calcio parte da Andrea Agnelli. Nel corso della 21ma assemblea generale dell'ECA (European Club Association), svoltasi a Spalato, il presidente dell'associazione ha fornito un aggiornamento ...

Europa League - Lazio : Infortunio per Paciencia dell’Eintracht : L’Eintracht Francoforte, avversaria della Lazio nel girone H di Europa League, dovrà rinunciare per sei settimane a Gonçalo Paciencia. L’attaccante portoghese ha riportato la rottura del menisco laterale del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo il club tedesco, i tempi di recupero si aggirano intorno alle sei settimane. Il 24enne ex Porto è stato prelevato dall’Eintracht ...

Fantacalcio e turnover - quali coppie della Lazio prendere in vista dell'Europa League : A guardare i numeri dello scorso anno, il calcolo del turnover in casa Lazio sembrerebbe essere un esercizio abbastanza semplice: in campionato infatti sono stati ben nove i giocatori impiegati dal ...

Le 5 partite di Europa League con più gol : Un "gioco" del genere ha innanzitutto bisogno di regole. Ecco quelle che abbiamo seguito, dunque, nel ricercare le partite della storia dell'Europa League con più gol, cosa che spesso come vedremo , ...

Europa League - Tv8 non conferma Gol Collection (Anteprima Blogo) : La stagione televisiva di Tv8 riparte da una grande assenza. Non sarà infatti presente in palinsesto Gol Collection, il programma di seconda serata in onda nei giovedì di Europa League.La trasmissione, condotta da Alessandro Bonan con la partecipazione di Federica Fontana e Valerio Spinella (Fayna), faceva compagnia ai telespettatori dalla stagione 2015-2016 con un commento alle partite della seconda competizione continentale.prosegui la ...

Beach soccer - Euro League 2018 : ITALIA CAMPIONE D’Europa! Estasi ad Alghero - Spagna sconfitta ai rigori! : La Nazionale ITALIAna di Beach soccer manda in Estasi Alghero e conquista l’Euro League 2018, salendo sul tetto continentale per la seconda volta nella storia ed a 13 anni dall’ultimo trionfo. sconfitta ai rigori la Spagna dopo una finale equilibratissima e conclusasi sul 2-2 al termine dei supplementari. Primo tempo a ritmi bassissimi, in cui non accadeva praticamente niente. Gli iberici mantenevano uno sterile possesso palla, gli ...