Europa | giovani muoiono per problemi prevenibili Alcool e tabacco nel mirino | troppi

Europa - giovani muoiono per problemi prevenibili / "Troppe persone non raggiunte dal servizio sanitario" : "Salute maschile priorità" nuovo progetto dell'Oms. In Europa troppi uomini giovani muoiono per problemi prevenibili. Tra le cause c'è il fumo e il cattivo stile di vita.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:41:00 GMT)

I vescovi dell'Europa centro-orientale : appello ai governi per frenare l'esodo dei giovani : Sarà, quindi, necessario - scrivono - trovare un altro modo d'integrazione di questi Paesi nel mondo occidentale: un modo che meglio garantisca l'uguale dignità di questi Paesi e dei loro cittadini'. ...

Italia - si punta sui giovani... allenatori. In Europa - la Serie A è terza per età media : Il campionato più seguito e famoso al mondo in panca, punta sull'esperienza, vedi il 59enne Maurizio Sarri al Chelsea, il 58enne Rafa Benitez al Newcastle e addirittura il 71enne Roy Hodgson al ...

Scacchi - Francesco Sonis Campione d’Europa Under 16! Italiani in evidenza anche negli altri tornei continentali giovanili a Riga : Francesco Sonis ha vinto i Campionati Europei giovanili di Scacchi nel torneo Under 16 maschile. Il sardo di Oristano, Maestro Internazionale con vista sul massimo titolo di Grande Maestro, ha realizzato 7,5 punti su 9 sulle Scacchiere poste all’interno del Kipsala International Exhibition Centre di Riga, Lettonia. Sonis, che già partiva come miglior giocatore tra gli iscritti al torneo Under 16, ha dunque confermato le premesse della ...

Leucemia - via libera in Europa a immunoterapia Car-t : così i linfociti dei giovani pazienti combatteranno il cancro : La terapia genica con cellule modificate Car-t è stata sperimentata per la prima volta con successo nel 2012, negli Stati Uniti, su una bambina di 7 anni con Leucemia linfoblastica acuta, dai ricercatori dell’Università di Pennsylvania presso il Children Hospital di Philadelphia. Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi la Food and Drug Administration (FDA) ad approvare il primo ...

Fumatori sempre più giovani. Dal 1990 aumentati del 50% i minori che fumano in Europa : I pericoli dati dal fumo delle sigarette sono ormai stati ampiamente evidenziati attraverso centinaia di ricerche scientifiche, che hanno confermato come le sigarette siano a tutti gli effetti un vizio dannoso per la salute che contribuisce all’insorgere di numerose patologie. L’argomento è ancora più caldo se si riferisce all’uso di sigarette in giovane età. Tanti sono gli adolescenti che si avvicinano per la prima volta alle ...

Lega : Giovani Leghisti danno vita a 'nuova Europa del Buonsenso' : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - I Giovani populisti costruiscono insieme la nuova Europa. Lo comunica in una nota la segreteria provinciale della Lega di Varese, precisando che si è rinsaldata in questi giorni l'alleanza tra il movimento Giovanile della Lega e i Giovani fiamminghi del Vlaams Belang Jo

I giovani - l'Europa e la musica : 'tamburi di pace' a Unicam : ... «Siamo tra i pochi atenei che sperimentano questa formula, raccontare la scienza con il teatro o con la musica»

Ai giovani piace il governo gialloverde. Ma non vogliono uscire dall'Europa : I sondaggi prima delle elezioni del 4 marzo lo avevano previsto: Lega e M5s avrebbero fatto incetta di voti tra i giovani, delusi dai partiti tradizionali e decisi a scegliere il “cambiamento”. Sono passati quattro mesi. Lega e M5s hanno effettivamente conquistato la fiducia degli elettori, specie d

Università - due giovani laureati su tre lavorano. Ma l'Italia resta ultima in Europa : L'analisi dell'Anvur: meno disoccupati, ma è ancora allarme rosso soprattutto al Sud. In calo i fuori corso e i ragazzi che abbandonano gli studi