Europa | è il momento di porre fine alla dipendenza dalla crescita – L’appello

È il momento di unire le forze che vogliono un cambio radicale di questa Europa : Le prossime elezioni europee rappresentano un passaggio decisivo per l'Europa, per l'Italia e, in modo ancora più marcato, per la sinistra. Visto il quadro, si potrebbe dire che le elezioni europee del 2019 determineranno in maniera forse permanente il percorso delle forze politiche, la loro riorganizzazione e il loro posizionamento.L'Europa, la definizione del suo futuro, diventeranno, di fatto, il terreno di battaglia e di discussione ...