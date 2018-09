Euro | guerra ai falsari | in arrivo nuove banconote 100 e 200

Ucraina - chi si ricorda più della guerra? Reportage dal fronte dimenticato d’Europa : Dopo quattro anni e diecimila morti, il conflitto con la Russia nella parte orientale del paese è scivolato fuori dall'agenda politica dell'Occidente...

TIM dichiara guerra a Iliad e tutti gli altri : 50 GB e minuti illimitati a partire da 5 Euro : TIM rompe gli indugi e presenta una delle migliori offerte mai viste finora, con 50 GB a 5 euro, per i clienti Iliad e degli operatori virtuali. L'articolo TIM dichiara guerra a Iliad e tutti gli altri: 50 GB e minuti illimitati a partire da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Borse Europee : chiudono contrastate su timori guerra commerciale : Le Borse europee chiudono contrastate. Gli investitori restano cauti sui timori del rischio di un acuirsi del conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner, in particolare la ...

Governo - D’Alema : “Ha dichiarato guerra ai mercati ed Europa - ma in realtà se la prende solo con gli immigrati” : Ospite d’onore della “Festa della Sinistra” a Reggio Calabria, Massimo D’Alema non perde l’occasione per dire la sua sul Governo a guida M5s-Lega. “È la somma di due diversi populismi. Le promesse della Lega e del Movimento cinque stelle non avevano fondamento. Hanno dichiarato guerra ai mercati, ai privilegi e all’Unione europea che, ovviamente sono perfettamente in grado di difendersi. Gli unici che sono stati bastonati sono gli ...

Guerra del copyright - l'Europa vota - e litiga - di nuovo sul diritto d'autore : Ci risiamo. Il 12 settembre, alla plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo torna a votare la cosiddetta riforma del copyright: una direttiva sul diritto d'autore che ha già scatenato una Guerra ...

Europa : o la pace o la guerra : Giovedì sera a Ravenna il direttore del Foglio ha intervistato, nel corso della Festa nazionale del Pd, il presidente del Consiglio portoghese Antonio Costa, insieme con Paolo Gentiloni. Qui il contenuto della chiacchierata. Claudio Cerasa. Presidente Costa, qualche giorno fa in Italia è stata

Schroders abbassa stime Pil Eurozona e accende fari su Italia e guerra commerciale : ... monitorando soprattutto il rischio che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, e la situazione politica in Italia. "Il Governo Italiano formulerà una proposta di ...

Italia alla guerra con l'Europa : Mentre il pattugliatore Ubaldo Diciotti è inchiodato dalle sue ancore nel porto di Catania, la nave Italia spiega le sue vele e fa rotta verso il nord dell'Europa sovranista. Dopo giorni di stallo sui 148 migranti impossibilitati dal governo a toccare il suolo Italiano e l'ennesima giornata dove le speranze dell'alba si disperdevano con l'incedere del sole, la mossa di Matteo Salvini è lampante.Martedì nella sua Milano ...

Schroders taglia stime Pil Eurozona - focus su guerra commerciale e politica Italiana : In particolare, l'Eurotower sta monitorando due rischi cruciali: il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, mentre il secondo è ...

Diciotti - la nave simbolo della guerra tra Italia e Unione Europea : Nel trattenere i migranti a bordo il Governo Italiano vuole far smuovere l'Unione Europea sul tema dell'accoglienza

Gli Stati uniti d'Europa e la guerra civile : ... perché funzionali alla spartizione del mondo in aree di influenza fra potenze imperialiste , agli Stati uniti del mondo , dall'altra polemizzava sia con chi li riteneva possibili senza l'...

Chiudono in rosso le Europee su guerra dazi - Milano -0 - 29% : Chiusura in calo per le piazze finanziarie europee ad accezione di Londra che termina positiva: Milano cede lo 0,29%, Francoforte perde lo 0,12%, Parigi segna -0,35%, mentre il Ftse 100 inglese avanza ...

Foggia - da Conte e Salvini guerra al caporalato. Nella baraccopoli dei braccianti - reclutati a 3 - 5 Euro l'ora : Il ministro dell'Interno: 'svuoteremo tutti i ghetti', e ripete che l'immigrazione fuori controllo aiuta le mafie. Le nostre telecamere Nella baraccopoli di Rignano Gargannico -

La Grande Guerra in sette incontri tra Europa e Italia : Testolin affronterà l'argomento "Guerra civile europea come Guerra totale" concentrandosi sui civili in prima linea, l'economia di una società in Guerra e l'annientamento del nemico nella Guerra ...