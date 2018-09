: #Napoli: #esplosione a nei Quartieri Spagnoli, un morto e 2 feriti. Oggi era in programma lo sfratto - Agenzia_Ansa : #Napoli: #esplosione a nei Quartieri Spagnoli, un morto e 2 feriti. Oggi era in programma lo sfratto - SkyTG24 : Esplosione in abitazione a Napoli, un morto e due feriti - MediasetTgcom24 : Esplosione a Napoli, un morto: oggi era in programma lo sfratto #napoli -

Unaè morta e i suoi due figli sono in gravi condizioni, a, per l'di una bombola di gas o di una caldaia in un appartamento. La vittima aveva 52 anni. E' accaduto nel quartiere popolare della Pignasecca, quando l'ufficiale giudiziario è andato a eseguire lo sfratto dell'abitazione. Non è ancora chiara la dinamica, ma testimoni riferiscono che uno dei figli aveva manifestato la volontà di non andarsene e minacciava di dar fuoco all'appartamento.(Di lunedì 17 settembre 2018)