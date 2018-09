Esplosione in casa a Napoli | muore una donna che aveva ricevuto lo sfratto | feriti i figli

Napoli - Esplosione in una casa il giorno dello sfratto : "Un boato - poteva essere una strage" : Il racconto di uno dei residenti nella via dei Quartieri Spagnoli dopo l'esplosione che ha distrutto un appartamento. Una...

Esplosione nella villetta : crolla tutta la casa - un morto : Un'Esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non...

Dopo l'incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'Esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...