Enna | migrante pestato a sangue dopo visita Papa

blogo

: Enna, proseguono le indagini sul migrante gambiano pestato a Piazza Armerina | Siciliainformazioni - Sicinform : Enna, proseguono le indagini sul migrante gambiano pestato a Piazza Armerina | Siciliainformazioni - telodogratis : Enna, proseguono le indagini sul migrante gambiano pestato a Piazza Armerina -

(Di lunedì 17 settembre 2018) 11.05 - Quello di sabato è l'ultimo episodio registrato contro gli ospiti del centro di accoglienza di Piazza Armerina: "Furti, insulti, aggressioni verbali solo perché vanno in giro vestiti puliti e hanno un cellulare. Molti pensano che siccome sono neri non dovrebbero averlo. Noi abbiamo sempre denunciato, ma ogni episodio passa nell'indifferenza generale e senza identificare i responsabili" denuncia la coordinatrice dello Sprar Samanta Barresi.ladela Piazza Armerina (). La vittima è un giovanegambiano rapinato e picchiato sabato sera nella Villa Garibaldi di Piazza Armerina.Il ragazzo, di 23 anni, stava passeggiando tra gli stand presenti nella villa comunale quando è stato aggredito all'improvviso: qualcuno lo ha afferrato per la gola mentre parlava al telefono e lo ha spinto a terra per poi rubargli portafogli e telefonino mentre ...