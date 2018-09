Empoli-Lazio | le pagelle | Leiva | regia calma Strakosha cerniera

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Lazio 0-1. Decide un gol di Marco Parolo in avvio di ripresa : La Lazio espugna per 0-1 il campo dell’Empoli nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A e si porta a quota sei punti in classifica, mentre i toscani restano fermi a quattro. Per la seconda partita consecutiva l’Empoli non va in gol, mentre i biancocelesti per il secondo turno consecutivo non subiscono reti, vincendo col minimo scarto. Nel primo tempo però la prima occasione è per i padroni di casa, che al 9′ si ...