Emmy 2018 | i premi della tv USA su Rai 4 | diretta dalle 2 | 00

Emmy Awards 2018 - in diretta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre su Rai4 : I 70th Emmy Awards in diretta esclusiva su Rai4 e Rai Radio2 nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre. Dall’1.55 alle 05.00, con il commento audio di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di Caterpillar AM. Assegnati annualmente dalla Academy of Television Arts & Sciences, i Primetime Emmy Awards sono il più importante riconoscimento, americano e internazionale, alla produzione televisiva. A condurre la ...

Emmy 2018 - sarà duello tra HBO e Netflix per gli Oscar della Tv : È duello tra HBO e Netflix alla 70esima edizione degli Emmy Awards , gli Oscar della televisione americana, in programma nella notte tra lunedì e martedì , alle 17 ora locale, le 4 in Italia, al ...

Emmy Awards 2018 : i pronostici (e come seguire la cerimonia) : Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018Le serie nominate agli Emmy 2018È cominciato il conto alla rovescia per gli Emmy Awards 2018, consegnati lunedì 17 settembre al Microsoft Theatre di Los Angeles. Quest’anno, la gara è più ...

Emmy Awards 2018 - in diretta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre su Rai4 : I 70th Emmy Awards in diretta esclusiva su Rai4 e Rai Radio2 nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre. Dall’1.55 alle 05.00, con il commento audio di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di Caterpillar AM. Assegnati annualmente dalla Academy of Television Arts & Sciences, i Primetime Emmy Awards sono il più importante riconoscimento, americano e internazionale, alla produzione televisiva. A condurre la ...

Nomination Emmy Awards 2018 - pronostici sui vincitori da Westworld a Il Trono di Spade e The Handmaid’s Tale : Le Nomination Emmy Awards 2018 sono state annunciate nel luglio scorso. La lista dei nominati ha evidenziato il predominio de Il Trono di Spade, leader con 22 candidature, seguito da Westworld con 21 e The Handmaid's Tale con 20. Saranno loro tre a contendersi il maggior numero di statuette. Ma il network HBO deve guardarsi le spalle dai contendenti del servizio streaming Netflix con Stranger Things, The Crown, Ozark e Orphan Black. Ecco ...

Emmy Awards 2018 : dove seguire la diretta TV e Streaming : 70esima edizione degli Emmy Awards 2018, il riconoscimento americano e internazionale alla produzione televisiva: dove seguirli in tv ed in Streaming “Westworld”, “The Handmaid’s Tale” o “Il Trono di Spade”? Quale sarà la serie vincitrice degli Emmy Awards 2018? Mancano poche ore alla consegna dei prestigiosi riconoscimenti presso il Microsoft Theater di Los Angeles e l’emozione è alle stelle! Ecco dove ...

I vincitori ai Creative Arts Emmy 2018 - Il Trono di Spade straccia The Handmaid’s Tale : lista completa : I vincitori ai Creative Arts Emmy 2018 hanno sorpreso (quasi) tutti. Il Trono di Spade porta a casa la sua prima vittoria in attesa della grande cerimonia del 17 settembre. La serie TV, che il prossimo anno concluderà il suo corso con l'ottava e ultima stagione, ha stravinto sulla concorrenza, ottenendo sette statuette che premiano il lavoro tecnico del suo staff, tra trucco, sonoro e costumi. Un gran lavoro di squadra che conferma Il Trono di ...

Creative Emmy 2018 : Game of Thrones inizia con 7 statuette - premiata Black Mirror : Primi verdetti e prima giornata di premiazioni per gli Emmy del 2018. Come da tradizione il sabato e la domenica precedenti alla cerimonia vera e propria degli Emmy, che si terrà nella notte italiana tra lunedì 17 e martedì 18 settembre (in diretta su Rai 4), vengono consegnate le statuette per i Creative Arts Emmy. Si tratta di quei riconoscimenti "minori", premi tecnici, ma anche premi alle migliori guest star, ai miglior cast, al ...

Emmy Awards 2018 - tutte le nomination : tutte le nomination della settantesima edizione degli Emmy Awards, i cui vincitori verranno annunciati il prossimo settembre durante la cerimonia di premiazione

La gaffe degli Emmy Awards 2018 su The Big Bang Theory - la serie omessa per sbaglio dalle nomination : Gli Emmy Awards 2018 hanno realizzato la gaffe del secolo. Dopo aver annunciato le attese nomination di quest'anno, l'Academy ha per sbaglio omesso The Big Bang Theory dalla lista. A riportarlo è Variety. La sit-com, da sempre presente alle cerimonie più prestigiose, ha finora vinto 56 premi su oltre 200 candidature. La serie targata CBS si è guadagnata due nomination per il suo finale di stagione, l'episodio dal titolo "The Bow Tie ...

Emmy 2018 : tutte le nomination : Annunciate le nomination degli Emmy 2018: Il Trono di Spade (Game of Thrones) e The Handmaid’s tale fanno incetta di candidature La Television Academy ha annunciato le nomination Emmy 2018, il premio conferito ai programmi televisivi statunitensi di prima serata. Ecco tutte le nomination suddivise per categoria relativamente ai programmi televisivi 2017-2018. Emmy 2018: date di consegna E’ ufficialmente partita la corsa verso la cerimonia ...

I grandi snobbati agli Emmy 2018 - da Twin Peaks a Stranger Things e da Will & Grace a This Is Us : Dopo le nomination, molti sono gli snobbati agli Emmy 2018 che meritavano almeno una candidatura. Come abbiamo visto, Il Trono di Spade, Westworld e Netflix guidano la lista dei più nominati, ma alcuni attori e serie tv sono rimasti con l'amaro in bocca. Da Twin Peaks, che non ha ottenuto un riconoscimento per nessuno dei suoi attori, al cast di Will & Grace, non considerato dalla critica, fino ad alcune gravi mancanze in Stranger Things ...

Emmy Awards 2018 - i grandi esclusi : Dare spazio a tutti è impossibile. Ma fra le nomination agli Emmy 2018, alcune assenze si fanno notare più di altre. La prima è quella di Will & Grace, tornata sugli schermi dopo 11 anni con una nuova stagione, amata da pubblico e critica. Non è arrivata l’attesa candidatura a migliore sitcom dell’anno, ma neppure quelle ai suoi protagonisti (Debra Messing ed Eric McCormack). LEGGI ANCHEEmmy Awards 2018: Netflix batte Hbo Niente ...

Emmy 2018 : tutte le nominations. Netflix ne ha 112 - il Trono di Spade 22 : Non c’è luglio che si rispetti senza le candidature ai premi più importanti per il mondo televisivo e anche quest’anno la tradizione è stata rispettata, con l’annuncio delle nomination degli Emmy 2018. L’edizione di quest’anno, che avrà luogo il prossimo 17 settembre al Microsoft Theatre a Los Angeles, con Michael Che e Colin Jost, i conduttori del TG satirico del Saturday Night Live, come padroni di casa della ...