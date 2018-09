Eminem risponde a Machine Gun Kelly nell’infuocato inedito “Killshot”

Eminem risponde al dissing di MGK con 'Killshot' - e tira in mezzo Rihanna : Dopo qualche giorno di attesa Eminem ha rilasciato sul suo canale ufficiale la risposta al dissing di Machine Gun Kelly, 'Killshot'. La canzone è la replica del rapper di Detroit a 'Rap Devil', dissing di Kelly ad Eminem, dopo che quest'ultimo lo aveva dissato in Kamikaze, album uscito il 31 Agosto e nel quale Eminem non ha risparmiato nessuno [VIDEO], da Drake a Lil Pump. 'Killshot' arriva solo un giorno dopo l'ultimo video musicale ufficiale ...