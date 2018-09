Emergenza maltempo in Nigeria | 100 persone morte per inondazione | oltre 30mila gli

Maltempo. Danni per 37 milioni : la Regione Lombardia chiede stato di Emergenza : Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento richiesto al Governo per i Danni da maltempo dei mesi scorsi. La

Maltempo Lombardia : danni per 37 milioni - chiesto lo stato di Emergenza : In riferimento ai danni che hanno colpito il proprio territorio durante il periodo maggio-agosto 2018, Regione Lombardia ha richiesto al capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, di decretare lo stato d’emergenza: il risarcimento richiesto al Governo ammonta a 37 milioni di euro. La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), ...

Maltempo nel Veronese - automobilisti bloccati e portati in salvo dai pompieri. Dichiarato stato d’Emergenza : Allagamenti nel Veronese in seguito al Maltempo e alle forti precipitazioni che da ieri, sabato 1 settembre, hanno colpito la zona. Al momento non si segnalano persone rimaste ferite. Tuttavia le squadre Speleo alpini fluviali hanno portato in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati in auto nelle strade sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, sono al lavoro in diversi scantinati, rimesse e ...

Maltempo - pioggia e grandine flagellano l'entroterra : è Emergenza : Approfondimenti La bufera di grandine bersaglia la città - VIDEO 1 settembre 2018 Jesi sott'acqua, frana in centro e pronto soccorso allagato. Il Maltempo che si è abbattuto su Ancona e provincia ...

Maltempo - Riccardi : “Decretato lo stato di Emergenza a Caneva” : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha firmato oggi, in municipio a Caneva (Pordenone), il decreto che dichiara lo stato di emergenza nel comune pordenonese devastato dai danni del Maltempo che lo ha colpito tra il 25 e il 26 agosto scorsi. Riccardi ha anche firmato il decreto che impegna 360 mila euro del fondo regionale della Protezione civile per la demolizione e il rifacimento ...

Maltempo Sardegna : la Regione chiede lo stato di Emergenza : La Regione Sardegna chiede al Governo lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali effetti temporaleschi registrati in questi ultimi mesi. Lo ha deliberato oggi la giunta Pigliaru, accogliendo la proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, che – spiega: “Tramite la direzione regionale della Protezione civile mandiamo avanti la richiesta per tutte le criticità verificatesi da maggio ad agosto ...

BOMBA D'ACQUA SUL GARGANO : Emergenza MALTEMPO/ Ultime notizie video : grandine e raffiche di vento - i danni : MALTEMPO, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Maltempo Liguria - allerta meteo gialla/ Ultime notizie : Toti preoccupato per Emergenza a Genova : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:03:00 GMT)

Maltempo : la Regione Sardegna chiede lo stato di Emergenza al Governo : “A causa delle criticità dovute agli eccezionali effetti temporaleschi di questo mese abbiamo avviato, tramite la direzione regionale della Protezione civile, tutte le procedure per chiedere lo stato di emergenza al Governo”. Lo ha annunciato l’assessora della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano. Le amministrazioni comunali interessate dovranno procedere con le segnalazioni e le stime dei danni ...

Calabria - Emergenza maltempo : interrogazione parlamentare urgente sui codici di allerta : «Confermo il mio totale schieramento a favore dei sindaci, non solo della mia Calabria che in questi giorni è stata più volta colpita e messa in ginocchio ma di tutti i comuni di Italia perché con l’arrivo della stagione delle piogge non possiamo più permettere che accadano tragedie o che intere città vengano distrutte per mancanza di interventi preventivi, per distrazioni politiche o menefreghismo o, ancora peggio, per ingiusta qualificazione ...

Maltempo Reggio Calabria : Emergenza allagamento - oggi chiuso il Museo Archeologico Nazionale : Sono proseguiti fino a notte fonda i lavori per aspirare l’acqua che ieri, mercoledì 22 agosto, era penetrata negli scantinati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria attraverso le griglie all’altezza della strada, durante il violento temporale che ha colpito la città e che ha portato alla temporanea chiusura al pubblico del Museo nella giornata di oggi per ragioni di sicurezza. Il direttore Carmelo Malacrino dichiara: «Abbiamo ...

Maltempo Emilia Romagna : chiesto lo stato di Emergenza per gli episodi da Maggio a Luglio : Piogge intense, grandinate, trombe d’aria, venti forti che hanno spazzato l’intero territorio facendo cadere alberi, pali dell’illuminazione o della rete telefonica e mareggiate sulla costa. La Regione Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale per i ripetuti episodi di Maltempo, molto intensi, che hanno interessato il territorio dal 22 Maggio alla fine di Luglio. E, appena sarà conclusa la ricognizione dei danni già ...