Le principalieuropee aprono con segno meno per via delle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il presidente Trump annuncerà ulterioridoganali per 200mld di dollari sui prodotti cinesi.Londra segna -0,23% Francoforte -0,6% e Parigi -0,15%.apre col Mib a -0.3%, L'euro si è stabilizzato contro il dollaro e viene scambiata a quota 1,1637 dollari. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 227 punti. Il greggio Wti è sopra 69 dollari al barile, il Brent è sopra i 78 dollari al barile.(Di lunedì 17 settembre 2018)