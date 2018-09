Educazione alla legalità | “vietato abbassare la guardia” | comunicato stampa

scuolainforma

: Martina sulle pagine di Carlino-Giorno-Nazione: Educazione alla cittadinanza a #scuola per battere l’odio sui socia… - pdnetwork : Martina sulle pagine di Carlino-Giorno-Nazione: Educazione alla cittadinanza a #scuola per battere l’odio sui socia… - rafvlad : #PresaDiretta #17settembre affrontare la questione con un approccio olistico con politiche integrazione sicurezza… - haIvmane : Ma poi soffrivo pure con la cartella pesante, i pantaloni lunghi, pezzata dopo aver fatto educazione fisica, cercan… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo ildel Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani a proposito dell’. Di seguito il testo del documento.: “I progetti, come deterrente per creare un ponte tra i cittadini e le Istituzioni” L’insegnamento dellacostituisce una delle frontiere educative su cui la guardia non può essere mai abbassata; soprattutto attraverso attività idonee, come la formazione e i progetti, il cui scopo tenda a creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni, specialmente in accordo con le amministrazioni locali, per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività. I dati provenienti sia dConfcommercio imprese per l’Italia, che dFondazione Caponnetto, sono assai significativi in tal senso e purtroppo ...