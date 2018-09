È suo il nuovo record nella maratona | Kipchoge svela il segreto per vincere

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : 'il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e c'è una cosa che devo migliorare' : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l'addio di Iniesta e Paulinho " Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se ...

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : “il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e c’è una cosa che devo migliorare” : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l’addio di Iniesta e Paulinho “Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se qualche volta è troppo tardi e non ci riesco. Non mi piace per niente, invece, rivedere le mie partite, preferisco guardare avanti. Mi sono evoluto, ma credo sia un processo normale. Ho esordito a diciassette anni in un ruolo, oggi ne ...

Giuseppe Giacobazzi arriva a Udine con il suo nuovo irriverente spettacolo. Domenica 19 maggio 2019 - Udine 20 : A teatro i suoi spettacoli "Apocalypse" prima e "Un po' di me " genesi di un comico" dopo, registrano sempre il sold out. Nel 2016 esce il suo nuovo romanzo 'Un po' di me', scritto a quattro mani con ...

NBA - il nuovo 'King' James - dalla testa ai - suoi - piedi : ecco svelate le LeBron 16 : ... dopo l'enorme successo delle LeBron 15 , le scarpe con cui ha disputato la scorsa stagione, indossandone ben 51 versione diverse, per colorazioni e dettagli, , James ha svelato recentemente al mondo ...

Fedez annuncia l'imminente uscita del suo nuovo singolo tutto dedicato al piccolo Leone : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri' ha infatti ...

La pizza romana sfida la classica napoletana con il suo stile “scrocchiarello” : ecco il nuovo manifesto : In tutta Italia cresce l’attenzione per la pizza gourmet, e per la digeribilita’ di questa tipicita’ che vanta lievitazioni sempre piu’ lunghe con la tendenza avviata dal napoletano Enzo Coccia. Accanto alla blasonata maestria dei pizzaiuoli napoletani, la cui arte ha conquistato il riconoscimento Unesco, si sta imponendo il cosiddetto roman style. Quello che vede stendere l’impasto col mattarello e non a mano per ...

Atletica – Salto con l’asta - Claudio Stecchi firma il suo nuovo record personale a Linz : L’atleta delle Fiamme Gialle diventa il sesto italiano di sempre nella sua specialità, salendo fino a 5.67 Sette centesimi di progresso per migliorarsi dopo sei anni. L’astista azzurro Claudio Stecchi firma il record personale con 5,67 a Linz, in Austria, e diventa il sesto italiano di sempre nella specialità. Per il 26enne fiorentino delle Fiamme Gialle, finalista ai recenti Europei di Berlino, la soddisfazione arriva subito con il ...

Rete4 - parte il nuovo corso. Piersilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

Salmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo - il primo estratto dall’album “Playlist” : Che il countdown abbia inizio The post Salmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, il primo estratto dall’album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo anno scolastico al via - suona la campanella in 4 regioni - : Il 5 settembre sono tornati in classe gli alunni dell'Alto Adige. Il 10 è il turno dei ragazzini in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. A seguire le altre regioni, fino al 20 ...

Domani Qualcomm lancerà il suo nuovo processore per smartwatch : Domani Qualcomm terrà una conferenza stampa per lanciare il suo nuovo chip per smartwatch, punto di partenza per la prossima generazione di dispositivi Wear OS L'articolo Domani Qualcomm lancerà il suo nuovo processore per smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Gué Pequeno annuncia l'uscita di un suo nuovo brano : Gué Pequeno, il rapper milanese dei Club Dogo, mediante il suo profilo Instagram ha annunciato l'uscita di una sua nuova canzone, prevista per il 7 Settembre 2018. Anticipazioni sul nuovo album di Gué Pequeno. Non è trascorso molto tempo da quando Gué Pequeno, il boss del rap italiano, ha dichiarato sul proprio profilo Instagram l'uscita del suo nuovo album Sinatra [VIDEO], nel quale il rapper milanese ha svelato sia la data di uscita prevista ...

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Loredana Bertè - in uscita il suo nuovo album 'Libertè' : Loredana Bertè se la gioca nuovamente in studio con l'uscita di un nuovo album di inediti, che arrivera' nei negozi e online il 28 settembre. Si intitolera' 'Libertè', con un gioco di parole che insiste sullo spirito libero che ha sempre contraddistinto la cantante 67enne, tornata a incidere nuovi brani dopo 13 anni. L'ultimo suo disco 'Babybertè' era stato pubblicato nel 2005, poi un lungo silenzio che è stato interrotto soltanto nel 2016 con ...