Due casi di legionellosi a Trieste | si indaga sulla sorgente d' infezione

Lombardia - Due nuovo casi di legionella : 11.10 Due pensionati residenti in Brianza sono stati ricoverati nei giorni scorsi all'ospedale San Gerardo di Monza per aver contratto la legionella. Si tratta di un 78enne di Cesano Maderno, arrivato in ospedale con difficoltà respiratorie due giorni fa e ricoverato in rianimazione e di un 89enne di Desio anche lui con difficoltà respiratorie e ora ricoverato nel reparto di medicina generale in condizioni stabili. Gli esami di laboratorio ...

Polmonite : Due casi di legionella in Brianza : Due anziani sono stati ricoverati in ospedale a Desio per Polmonite da legionella. Si tratta dei primi casi registrati in Brianza dopo l’epidemia che ha colpito il Bresciano con oltre 200 polmoniti, di cui 23 da legionella. Secondo quanto riportano le pagine locali de ‘Il Giorno’, il paziente più grave è un 78enne di Cesano Maderno, con svariate altre patologie, ricoverato da un paio di giorni in Rianimazione dopo essersi ...

Salute : Due casi di legionella nel comprensorio di Orvieto : Due casi di legionellosi si sono verificati, in questi giorni, nel comprensorio di Orvieto: lo ha reso noto l’Usl Umbria 2 sottolineando che “il primo episodio ha riguardato un uomo di 59 anni residente ad Orvieto, in terapia immunosoppressiva. Al Pronto Soccorso del “Santa Maria della Stella” gli è stato riscontrato un esteso addensamento polmonare ed i sanitari hanno disposto il trasferimento all’Azienda Ospedaliera di Perugia dove ...

Brescia - oltre 150 casi di polmonite : ipotesi di un batterio nell’acqua. Disposta autopsia su Due cadaveri : I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 i casi di polmonite nella bassa Bresciana orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Si tratta in gran parte di ultra 60enni, dalle condizioni di salute già problematiche. Preso d’assalto soprattutto l’ospedale di Montichiari, ...

Polmonite : casi nel Brescia - accertamenti su Due decessi e su acquedotti : In riferimento ai casi di Polmonite che si stanno registrando nel Bresciano, sono stati disposti accertamenti sui decessi di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, per valutare se siano collegati. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Ats di Brescia sta effettuando le analisi degli acquedotti perché si ipotizza che l’epidemia in atto (circa 150 casi) sia dovuta ad un batterio ...