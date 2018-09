Doppio passaporto per l’Alto Adige | il ministro Moavero Milanesi per protesta cancella il

Moavero cancella vertice in Austria su Doppio passaporto Alto Adige/ Strappo con Kurz : “fiducia incrinata” : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Moavero : Doppio passaporto? No a Vienna : 19.32 Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà a Vienna per uno degli usuali incontri bilaterali proposto dalla ministra degli Esteri austriaca. Lo fa sapere la Farnesina. La decisione è legata alla legge allo studio per conferire il doppio passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina. E' "un'iniziativa - si legge in una nota - che incrina il clima di serenità e fiducia reciproca, che costituisce ...

Maovero : Doppio passaporto? No a Vienna : 19.30 Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà a Vienna per uno degli usuali incontri bilaterali proposto dalla ministra degli Esteri austriaca. Lo fa sapere la Farnesina. La decisione è legata alla legge allo studio per conferire il doppio passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina. E' "un'iniziativa - si legge in una nota - che incrina il clima di serenità e fiducia reciproca, che costituisce ...

Sovranismi contro : per l'Italia l'Austria non è più amica. Moavero : "Sul Doppio passaporto revanchismo anacronistico" : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà a Vienna per uno degli usuali incontri bilaterali proposto dalla Ministra degli Esteri austriaca. Lo rende noto la Farnesina. Il motivo: la legge allo studio per conferire il doppio passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina."Un'iniziativa - si legge in una nota - che incrina il clima di serenità e fiducia reciproca, che costituisce la ...

Sul Doppio passaporto ai sudtirolesi l'Austria non intende mollare : Resta tutta da definire la regolamentazione per gli atleti altoatesini, in particolare quelli degli sport invernali che mediamente costituiscono la metà del contingente italiano ai Giochi olimpici. ...

Sudtirolo - il cancelliere Kurz : Doppio passaporto solo d'intesa con Roma : Il doppio passaporto per i sudtirolesi sarà introdotto "solo nel rispetto dell'idea di pace europea e d'intesa con l'Italia". Lo ha affermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ribadendo la ...

Sudtirolo - cancelliere Kurz : Doppio passaporto solo intesa con Roma : Il doppio passaporto per i sudtirolesi sarà introdotto "solo nel rispetto dell'idea di pace europea e d'intesa con l'Italia". Lo ha affermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ribadendo la ...

Kurz - Doppio passaporto solo con Roma : ANSA, - BOLZANO, 14 SET - Il doppio passaporto per i sudtirolesi sarà introdotto "solo nel rispetto dell'idea di pace europea e d'intesa con l'Italia". Lo dice il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ...

Il premier austriaco Kurz "sconfina" in Italia per sostenere Svp (e il Doppio passaporto) alle elezioni di Bolzano : Un premier straniero a sostegno della campagna elettorale di un partito, fino a prova contraria, Italiano. Nulla di inedito, ma questa volta la cortese visita in terra Italiana è destinata a far discutere. Venerdì l'austriaco Sebastian Kurz sarà a Bolzano per sostenere Svp in vista delle elezioni provinciali del prossimo 21 ottobre. Si dovranno eleggere 35 consiglieri provinciali (che ricopriranno al tempo stesso il ruolo di ...

Doppio passaporto Austria - Fraccaro : "È atto ostile" : Torna agli onori della cronaca la questione del Doppio passaporto italiano e Austriaco per i sudtirolesi. Negli ultimi giorni, infatti, c'è stata un'accelerazione da parte degli Austriaci perché sarebbe pronto il parere della commissione di esperti che sta studiando l'argomento. Il portavoce del governo Peter Launsky-Tieffenthal ha spiegato che, sulla base del parere degli esperti, saranno intrapresi i passi per la stesura del disegno di ...

Sudtirol - Fraccaro : 'Doppio passaporto è un atto ostile' : Vienna metta pertanto da parte ogni strumentalizzazione politica ed elettorale che il nostro Governo intende respingere seccamente '. La replica di Vienna L'indiscrezione pubblicata dal giornale ...

Fraccaro - Doppio passaporto atto ostile : 17.45 "La volontà del Governo austriaco di insistere con il progetto del doppio passaporto per i sudtirolesi è da considerarsi un'iniziativa ostile. La condivisione della cittadinanza europea rende quest'atto puramente propagandistico e su un tema così importante non possiamo accettare provocazioni". E'quanto afferma in una nota il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

Doppio passaporto altoatesini - Fraccaro “Atto ostile”/ Ultime notizie - Italia ribadisce la propria posizione : Austria, doppia cittadinanza agli altoatesini: bozza non pronta. Ultime notizie, processo ancora lungo quello del Doppio passaporto per i residenti nel Sud Tirol(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:32:00 GMT)

"L'insistenza dell'Austria sul Doppio passaporto per i sudtirolesi è un atto ostile" : "La volontà del Governo austriaco di insistere con il progetto del doppio passaporto per i sudtirolesi è da considerarsi un'iniziativa ostile. La condivisione della cittadinanza europea rende quest'atto puramente propagandistico e su un tema così importante non possiamo accettare provocazioni". E' quanto afferma in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.