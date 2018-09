Doppietta con dedica al nonno scomparso | Petagna riscatta il suo onore e quello della

La Spal vince 2-0 contro l'Atalanta e sale al secondo posto : decisiva la Doppietta dell'ex Petagna : LA CRONACA LE FORMAZIONI: Spal: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, ...

DIRETTA / Gozzano-Entella (risultato live 1-3)info streaming video e tv : Mota trascina i suoi con una Doppietta : DIRETTA Gozzano-Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C girone A (1^ giornata) in programma lunedì 17 settembre 2018(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:59:00 GMT)

La Juventus fa festa con la Doppietta di CR7 - Sassuolo battuto 2-1 : La storia è sempre la stessa , Juve vincente e capolista solitaria in fuga , 12 punti in 4 giornate, , ma questa volta la festa è tutta per Cristiano Ronaldo che segna il suo primo gol in Serie A e a ...

Juventus-Sassuolo 2-1 - Cristiano Ronaldo si sblocca con Doppietta : Il primo gol italiano di CR7 arriva al 50’, un tocco sotto porta. Il secondo al 65’ in contropiede, lanciato da Emre Can. Accorcia nel finale Babacar, espulso Costa

Cristiano Ronaldo segna i primi gol in serie A. Doppietta con il Sassuolo e la Juve vince 2 a 1 : Il suo gol era il più atteso della stagione. Si è fatto attendere per quattro giornate, ma contro il Sassuolo Cristiano Ronaldo si è fatto perdonare per il ritardo mettendo a segno la Doppietta che ha permesso alla Juventus di vincere la partita (2-1 con rete neroverde di Babacar) e di rimanere da sola, a punteggio pieno, in vetta alla classifica. Che il gol fosse solo questione di tempo il campione portoghese lo aveva già fatto capire nelle ...

CRISTIANO RONALDO - VIDEO PRIMO GOL JUVENTUS/ CR7 si sblocca con una Doppietta : festa all'Allianz Stadium : CRISTIANO RONALDO, VIDEO PRIMO gol: CR7 si sblocca, festa Allianz Stadium: la reazione di Chiellini dopo la rete del fuoriclasse portoghese. Poi sigla la prima doppietta bianconera(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:37:00 GMT)

F1 - GP Singapore 2018 : Doppietta Red Bull nella FP1 - con Ricciardo davanti a Verstappen - ma Vettel è in scia : Daniel Ricciardo (Red Bull) esce da un lungo periodo opaco e fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. L’australiano è sceso fino ad un ottimo 1:39.711 (con gomma HyperSoft), precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen e di 286 Sebastian Vettel (Ferrari) a parità di mescola. Il tedesco, comunque, non ha chiuso un ulteriore tentativo che lo avrebbe ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : l’Italia completa il set con la Polonia - Doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre : Italia travolgente all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l’Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi ...

GP Montreal 2018 : Michael Matthews centra la Doppietta! Sonny Colbrelli ottimo secondo : Si è chiuso il week-end delle classiche World Tour in terra canadese. Dopo il GP Quebec, oggi è andato in scena il GP Montreal, giunto alla nona edizione: percorso che si è snodato sul circuito attorno all’Università di Montréal, con 16 giri da 12,2 km, per un totale di 195,2 km. A trionfare è uno strepitoso Michael Matthews: l’australiano centra la clamorosa doppietta, bissando ciò che aveva fatto il connazionale Simon Gerrans nel 2014. ...

Kean trascina l'Italia U20 con una Doppietta : 3-0 alla Polonia : Scenario di questa prima vittoria nel Torneo il Miejski Stadion che il prossimo anno ospitera' la partita inaugurale e la finale del campionato del Mondo di categoria. Un match che ha avuto l'Italia ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Doppietta per André Greipel - secondo Sacha Modolo in volata : Nuovo arrivo in volata al Giro di Gran Bretagna 2018. La quarta tappa, di 183.5 km fra Nuneaton e Royal Lemington SPA, ha visto entrare in scena nuovamente le ruote veloci, con il bis timbrato dal tedescone André Greipel: l’uomo della Lotto Soudal ha dettato nuovamente la sua legge andandosi a prendere il secondo successo parziale, dominando in lungo e in largo negli ultimi 200 metri. Ancora il neozelandese Patrick Bevin come leader della ...

Eredivisie - Huntelaar fa Doppietta con l'Ajax : il gol è uguale a quello annullato dal Var un minuto prima : Una seconda giovinezza. È quella che sta vivendo Klaas-Jan Huntelaar, tornato in patria lo scorso anno dopo le esperienze con Real Madrid, Milan e Schalke 04. E dove se non all'Ajax, il club che lo ha ...

Real Madrid - Vinicius subito protagonista con il Castilla : Doppietta nel derby e rissa sfiorata [VIDEO] : Vinicius Junior, talento brasiliano del Real Madrid del 2000 acquistato per 45 milioni di euro dal Flamengo, ha incantato nel derby contro l’Atletico Madrid B Realizzando una doppietta: nel 2-2 finale prima ha finalizzato una bella azione di squadra con un tocco morbido, poi ha calciato un missile dalla distanza mandando il pallone sotto l’incrocio. La partita del giovane brasiliano è stata caratterizzata anche da un battibecco ...