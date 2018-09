Dopo la prossima recessione molte cose cambieranno 

Sanremo 2019 : Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival nella prossima edizione : Sanremo 2019, Claudio Baglioni in cerca del nuovo conduttore del Dopo Festival: Edoardo Leo non ci sarà La voglia di rinnovare a Sanremo e di proporre al pubblico nuovi volti Claudio Baglioni pare che ce l’abbia anche in merito al Dopo Festival. Stando all’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, infatti, pare che il direttore artistico abbia […] L'articolo Sanremo 2019: Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival ...

Serie A - la prossima giornata : orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn. Si ricomincia Dopo le Nazionali : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avvincente che comincerà sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo per il riscatto dopo ...

Dieci anni Dopo Lehman : prossima crisi - le pensioni : 'Le banche americane sono le uniche società del mondo finanziario più sicure oggi di quanto non fosse allora', scrive il Financial Times . 'Hanno aumentato i livelli di capitale e il rischio di un ...

F1 - la McLaren valuta il Dopo Alonso : line-up nuova di zecca in vista della prossima stagione : Non solo Fernando Alonso, anche Stoffel Vandoorne lascerà probabilmente il team di Woking: i nomi dei sostituti potrebbero essere Sainz e Lando Norris Il dopo Alonso è già cominciato in casa McLaren, il team di Woking infatti è a caccia del sostituto dello spagnolo ma non solo. Anche Stoffel Vandoorne è in procinto di lasciare la scuderia, visti i deludenti risultati ottenuti finora. Photo4 / LaPresse Zak Brown ha già l’accordo con ...

Nulla di fatto : il Cda della Rai rinvia alla prossima riunione l'elezione del Presidente. Foa : "Il tema verrà ridiscusso Dopo la pausa estiva del Parlamento" : Nulla di fatto: il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi pomeriggio a viale Mazzini, ha rimandato l'elezione del presidente al prossimo incontro. E' quanto si apprende da fonti. Il consiglio ha discusso nuovamente la situazione venuta si a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a Presidente del ...

Nibali sarà operato nella prossima settimana Dopo l'incidente al Tour de France : 'Vincenzo Nibali sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per il trattamento della frattura alla decima vertebra toracica dopo l'incidente durante la 12esima tappa del Tour de France il 19 luglio'. ...

Terremoto nel calcio italia - Dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...