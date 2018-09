Domenica Live | caduta in diretta per Barbara D' Urso e Cristiano Malgioglio | ' Le scarpe

Antonio Candreva - l'ex moglie attacca a Domenica Live : «Dal mio ex marito continue azioni legali» : ROMA - Valentina, ex-moglie del calciatore di Inter e Lazio Antonio Candreva, a Domenica Live, racconta il difficile rapporto con l?ex-marito e tra lui e la figlia, con cui, secondo...

Domenica Live - parla l'ex-compagna di Giucas Casella : «Non vedo mio figlio da anni». : ROMA - Riflettori accesi su Giucas Casella e l?ex-compagna inglese a Domenica Live. Carol parla del figlio James, avuto da Giucas. Carol non vede James, oggi trentacinquenne, da...

Ascolti tv - la Domenica In di Mara Venier batte la Domenica Live di Barbara D’Urso : Durante la presentazione della sua decima edizione di Domenica In, Mara Venier aveva detto che si assumeva tutta la responsabilità se fosse andata bene o male perché aveva costruito il programma su di lei e – per ora- questo sembra proprio piacere al pubblico. Il concorso stile Corrida, il tabellone, le interviste fatte a cuore aperto, piacciono eccome. Mara Venier torna ‘Signora della Domenica’ televisiva anche negli Ascolti. ...

Mauro Marin non vede suo figlio la compagna a Domenica Live : Mauro Marin è diventato padre da due mesi ma non vede il figlio. A dirlo è l’ex compagna Jessica, che ha scelto Domenica Live per raccontare al sua storia con l’ex gieffino. «Quando è nato nostro figlio – dice Jessica – gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto». La storia d’amore aveva appassionato le fan di Marin. Ad annunciare la fine della relazione era stato lui stesso dalle sue pagine Facebook. In quel ...

Domenica Live Antonio Candreva viene attaccato dall ex moglie : A “Domenica Live” Valentina, ex-moglie del calciatore di Inter e Lazio Antonio Candreva, racconta il difficile rapporto con l’ex-marito e tra lui e la figlia, con cui, secondo lei, passa poco tempo. «Ci siamo conosciuti nel 2006 quando ancora non era famoso come oggi. Io ho lasciato tutto, studi, famiglia, amici per seguirlo. Nel 2010 ci siamo sposati. Nel 2011 è nata Bianca. Nel 2013 la nostra storia è finita per colpa mia, io non lo amavo più. ...

Domenica Live ecco il fidanzato di Sharon Stone : Ospite a “Domenica Live” c’è stato Angelo Boffa, il fidanzato italiano di Sharon Stone, imprenditore che ha 19 anni in meno di lei, pare che tra i due, super innamorati fino a poco tempo fa con tanto di foto che li ritraevano mentre si scambiavano tenere effusioni e con anello di fidanzamento al dito di lei – l’amore sia finito. “Non sono fidanzato”, ha ammesso Angelo Boffa rispondendo alle domande di Barbara D’Urso, coetanea di Sharon ...

Barbara D'Urso - Mauro Marin dal Grande Fratello al disastro : a Domenica Live l'accusa infamante della ex : Accusa infamante per Mauro Marin . Il vincitore del Grande Fratello 10 è finito alla ribalta a Domenica Live : ospite di Barbara D'Urso è stata l'ex compagna Jessica, che ha usato toni molto duri ...

Ascolti Tv : fra «Domenica In» e «Domenica Live» ecco chi l’ha spuntata : «Tanto vince lei». «No, vince lei». In queste ultime settimane Mara Venier e Barbara D’Urso le hanno provate tutte per scaricare la vittoria degli Ascolti sull’altra, come per proteggersi dalla delusione e non subire le pressioni dei piani alti. Domenica In, che vede il ritorno di Mara in Rai dopo quattro anni di militanza in Mediaset, e Domenica Live corrono sullo stesso binario, inseguono lo stesso tipo di pubblico e, persino, gli ...

Ascolti TV | Domenica 16 settembre 2018. Parte bene La Vita Promessa (23.5%) - Summer Festival 10.2%. Domenica In batte Domenica Live : Su Rai1 la prima puntata della fiction La Vita Promessa ha conquistato 4.904.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.46 – la finale del Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 1.618.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 per i Campionati Mondiali di Pallavolo Repubblica Dominicana – Italia ha catturato l’attenzione di 2.087.000 spettatori (9.4%). Su Italia 1 Bastille Day – Il colpo del secolo ...

