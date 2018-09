DIRETTA Chievo Fiorentina Primavera risultato live 0-0 info streaming video e tv | in

DIRETTA Roma-Chievo in streaming e in televisione : il match è visibile live su Dazn : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A: oggi per la quarta giornata si giochera' il match tra Roma e Chievo Verona in programma alle ore 12,30. Un anticipo domenicale decisamente importante per la squadra giallorossa che non può permettersi errori e che deve cercare in tutti i modi di portarsi a casa la vittoria dopo un inizio di campionato decisamente incerto. Una vera e propria 'prova del 9' per la Roma, che torna in ...