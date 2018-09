Di Maio sulla pace fiscale | ok accordi ' saldo e stralcio' | no condoni

Manovra - Di Maio : M5s non voterà condono/ Le parole di Roventini sulla pace fiscale : Di Maio: M5s non voterà condono. La Manovra non sarà una passeggiata. Per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Di Maio - paletti sulla manovra : «M5S non voterà condoni». E Tria : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

Oggi il vertice sulla manovra - Di Maio : "I Cinque Stelle non voteranno un condono" : 'Oggi pomeriggio alle 18.30, come sapete, abbiamo un ulteriore incontro' sulla manovra. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell'Oms. La ...

‘Ci sono tensioni sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Salvini-Di Maio - ping pong sulla manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle

I lavoratori della Bekaert : 'Di Maio mantenga le promesse sulla cig per cessazione' : In attesa dell'incontro del 21 settembre al Mise, oggi una folta delegazione dei lavoratori della Bekaert ha manifestato, con un presidio di due ore e poi un coirteo finale, davanti alla storica sede ...

Perché sulla legge sul copyright Di Maio ha preso un’altra bufala : Roma. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è messo su Facebook, l’altroieri, per commentare l’approvazione della direttiva europea sul copyright da parte del Parlamento di Strasburgo. Forse malconsigliato, forse poco aggiornato, forse un po’ troppo sensibile alla propaganda antieuropea, Di Maio è

Mogol contro Di Maio sulla riforma del copyright : "Ha vinto la cultura. Non si parla di libertà - ma di equità" : "Ha vinto la cultura". Commenta con queste parole Mogol, presidente della Siae, l'approvazione della riforma sul copyright da parte del parlamento Europeo. "I grandi colossi del web ora dovranno pagare cifre che possono assolutamente permettersi, a fronte dei milioni che incassano. È giusto che ci sia rispetto per la creatività e che si difendano i giovani". A chi, come il Movimento 5 Stelle, accusa l'Europa di aver legalizzato la ...

Bufala Eurospin sulla chiusura domenicale? Tutto vero - parla anche Di Maio : Credete che l'ultimo messaggio sulla chiusura domenicale sia una Bufala Eurospin? Alcuni hanno condiviso, pur non essendo del Tutto sicuri si trattasse di una comunicazione autentica (sarebbe buona regola sincerarsi prima della veridicità della notizia, e poi, solo in un secondo momento, condividerla; solo così si potrà combattere con efficacia il fenomeno sempre più dilagante delle fake-news, che imperversano sul web), altri invece si sono ...

Perché quella di Luigi Di Maio su Matera non è un gaffe sulla geografia : Luigi Di Maio è al centro della polemica per la conversazione in cui chiede a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, cosa stia facendo per Matera. quella di Di Maio, in realtà, non sembra essere una gaffe geografica, ma una domanda sugli investimenti che la regione - confinante con la Basilicata - sta mettendo in campo in vista del 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura.Continua a leggere

Di Maio : “Salvini? Non è un giullare. Giornali sputano veleno - non li leggo”. Gag sulla sua cravatta con Myrta Merlino : “Io non devo prendere le difese del ministro Salvini, ma queste considerazioni su di lui sono anche particolarmente offensive, perché sta dicendo che si è messo al ministero degli Interni per fare il giullare. Non è assolutamente così”. È la risposta che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira (La7), dà alla conduttrice Myrta Merlino, la quale sottolinea il ruolo propagandistico del ministro ...