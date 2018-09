Di Maio : "Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del lavoro" : Entro dicembre arriverà un "nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese" perché oggi c'è "una giungla di 140 leggi". Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Di Maio : "Incontro Salvini-Berlusconi? Fatti del centrodestra" : Il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, a margine di un convengo a Nola sulle Zone Economiche Speciali rilancia la battaglia su uno dei temi cardine della politica pentastellata e ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Di Maio : entro fine anno chiusure domenicali obbligatorie : Nell'ultimo intervento alla fiera del levante di Bari, il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha dichiarato che verrà introdotta entro la fine dell'anno una normativa per disciplinare le chiusure domenicali obbligatorie e in generale gli orari di apertura nei giorni festivi. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto alla liberalizzazione del settore avviata dal Governo Monti e sarebbe motivata dall'intento di migliorare la situazione ...

Negozi - Di Maio : entro l’anno legge su stop alle aperture domenicali. Gdo : «40-50mila posti a rischio» : Il vicepremier annuncia un Codice del lavoro in cui far confluire 14o leggi diverse e una «brutta sorpresa» nei prossimi giorni per Aspi al centro delle polemiche per le responsabilità nel crollo del viadotto Morandi a Genova...

Di Maio - negozi : stop ad aperture festive entro il 2018 : Lo ha fatto di domenica il ministro del lavoro, Luigi Di Maio: ha annunciato a microfoni accesi che entro fine anno sarà approvata la legge che segnerà lo stop definitivo ai negozi aperti di domenica e durante le festività. Non solo piccoli negozi, il vicepremier vuole serrare le saracinesche anche dei centri commerciali e far si che, se festa sarà, lo sarà per tutti. “In materia di commercio, sicuramente entro l’anno, approveremo la ...

Di Maio : "Entro un anno stop ad aperture domenicali" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato alla Fiera del Levante e tra i vari argomenti trattati ci sono due di particolare interesse: quello delle aperture domenicali delle attività commerciali e dello della Tap, il Gasdotto Trans-Adriatico che interessa direttamente la Puglia, regione di cui è ospite in queste ore.Sulle aperture domenicali, Di Maio ha annunciato:"Abbiamo tantissimi progetti allo ...

Commercio - Di Maio : entro l'anno stop alle aperture domenicali : 'Abbiamo tantissimi progetti allo studio, oltre al reddito di cittadinanza che resta il punto cardine e si deve fare, abbiamo misure per i commercianti per i piccoli imprenditori, per medi e per i ...