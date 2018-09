DETTO FATTO Anticipazioni e ospiti 17 settembre | Bianca Guaccero accoglie Giusy Versace

Bianca Guaccero a DETTO FATTO : “Ecco cosa mi ha detto Caterina Balivo” : cosa pensa Caterina Balivo di Bianca Guaccero a detto Fatto Bianca Guaccero è la nuova conduttrice di detto Fatto. L’attrice pugliese ha preso il posto di Caterina Balivo, che ha preferito lasciare il programma di Rai Due per lavorare al nuovo format Vieni da me su Rai Uno. Ma cosa pensa la Balivo della sua […] L'articolo Bianca Guaccero a detto Fatto: “Ecco cosa mi ha detto Caterina Balivo” proviene da Gossip e Tv.

Paola Di BeneDETTO e Fede pronti alle nozze : «Il cantante le ha fatto la proposta» : Paola Di Benedetto e Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, sarebbero pronti alle nozze. La coppia, nata da pochi mesi, sarebbe già super affiatata al punto che l'idolo...

DETTO FATTO al top degli ascolti : Bianca Guaccero e Ciacci festeggiano : Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci ringraziano per gli ascolti di Detto Fatto In una settimana piena di debutti televisivi, c’è stato quello di Bianca Guaccero che con la nuova edizione di Detto Fatto ha conquistato il pubblico di Rai2. L’attrice e conduttrice ha migliorato gli ascolti del pomeriggio del secondo canale della Tv di Stato avvicinandosi, in termini Auditel, a Vieni da Me di Caterina Balivo. La pugliese non ha apportato ...

Ascolti TV | Venerdì 14 settembre 2018. Tale e Quale riparte dal 23.2% - Quo Vado 13.8%. Male Chi Ti Conosce (0.7%) quadruplicato da Guess My Age (3%). Vieni da Me 9.3% - DETTO FATTO 7.3% : Carlo Conti, Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 14 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata dell’ottava edizione di Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 il film con Checco Zalone Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.882.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 886.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Rambo ha intrattenuto 1.420.000 ...

Bianca Guaccero fiera dei risultati di DETTO Fatto. E Caterina Balivo? : Caterina Balivo parla di Vieni da me, Bianca Guaccero felice di Detto Fatto Detto Fatto continua a convincere il pubblico di Rai2. Bianca Guaccero, subentrata a Caterina Balivo, sembrerebbe aver conquistato il pubblico affezionato del programma di tutorial e in queste ore ha ringraziato ancora sui social i telespettatori con queste parole: “Fieri e felici per tutto ciò che ci state regalando! Ci stiamo adoperando ogni giorno per ...

Detto Fatto, ospite di Bianca Guaccero: Rosalinda Celentano. Il ritorno in televisione dopo tanti anni dopo anni di assenza dal mondo della televisione ritorna Rosalinda Celentano, nota attrice e cantante italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ospite di Bianca Guaccero nello studio di Detto Fatto, l'attrice internazionale si è dimostrata molto emozionata di […]

Caterina Balivo e la Isoardi perdono ancora ascolti : cresce DETTO Fatto : Detto Fatto cresce negli ascolti: Caterina Balivo non convince. Isoardi scende Niente da fare per Vieni da Me. Il nuovo talk del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dopo La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, e il TG1 delle 13.30, continua a perdere ascolti. La puntata di mercoledì 12 settembre ha Fatto segnare il 9,6% di share, pari a 1.259.000 telespettatori. La prima puntata di lunedì 10 settembre aveva Fatto registrare il ...

Bianca Guaccero continua a dire "Grazie" al pubblico di Detto Fatto: il messaggio della conduttrice Detto Fatto è tornato in onda su Rai 2 da pochi giorni con una nuova conduttrice al posto di Caterina Balivo. Chiaramente parliamo di Bianca Guaccero, già molto nota e apprezzata nel mondo dello spettacolo prima della conduzione del programma. […]

Georgette Polizzi dopo la malattia arriva a DETTO Fatto : Georgette Polizzi torna in tv con il sorriso, dopo la terribile malattia che l’ha colpita, diventando una delle protagoniste di Detto Fatto. dopo l’addio di Caterina Balivo, impegnata con Vieni da me, Bianca Guaccero ha debuttato al timone della trasmissione di Rai Due. Fra i primi ospiti presentati c’è stata proprio Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island, ma soprattutto stilista. Negli ultimi mesi si era ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e DETTO FATTO si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...