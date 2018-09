De Magistris tra Europee e Regionali | «Niente siglette | solo facce nuove»

Napoli autonoma e moneta indipendente : la svolta ultrà di De Magistris : Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris annuncia tramite Facebook una serie di iniziative volte a rendere più rapida l’autonomia della città, che avrà addirittura una moneta tutta sua. Una svolta ultrà del primo cittadino di Napoli, che utilizza nel post una serie di cavalli di battaglia proprio del gergo calcistico partenopeo (ma non solo). Proprio pochi giorni dopo l’accusa da parte del club di calcio presieduto da De Laurentiis nei ...

Bagnoli - l'ora di Floro Flores : si rafforza l'asse tra Fico e de Magistris : Si punta su Francesco Floro Flores come nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Il governo è orientato a optare per l'imprenditore attivo soprattutto nel mondo dell'informatica, dello spazio e dello spettacolo per sostituire Salvatore Nastasi che si è dimesso nei giorni scorsi. La scelta sembra rafforzare l'asse tra i 5Stelle del presidente della ...

Napoli - nota contro De Magistris : 'Strizza l'occhio alla curva B invece di rimediare ai disastri amministrativi' : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Scontro de Magistris-De Laurentiis - ultras invitano sindaco in curva : Napoli, 24 ago. (Adnkronos) - Lo Scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il patron della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla gestione e sulle condizioni dello stadio San Paolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella diatriba stavolta si inseriscono gli ultras

Napoli-Milan - provocazione ultrà : De Magistris in curva contro ADL : «In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi De Magistris». Questo il contenuto del volantino fatto...

Napoli - cinque municipalità contro de Magistris : 'Così cancella il decentramento' : 'Con un blitz in piena regola nel mese di agosto, come da migliore tradizione la Giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, nonché il piano di ...

Strage di Genova - tweet di de Magistris : «Rivedere la concessione della Tangenziale di Napoli» : «Revoca o drastica revisione delle vergognose concessioni di litorali, autostrade (Tangenziale di Napoli compresa, unica a pedaggio in Italia) e di beni comuni». Lo chiede il sindaco di...

Strage di Genova - tweet di de Magistris : «Rivedere la concessione della Tangenziale della Napoli» : «Governo e Parlamento devono finanziare la più importante opera pubblica necessaria al Paese: mettere in sicurezza l'Italia, le scuole, gli edifici, le strade, i fiumi, le montagne,...

De Magistris incanta Cetraro al Peperoncino Jazz Festival 2018 : ... con la partecipazione straordinaria di Peter Bernstein, considerato dalla critica internazionale come uno dei migliori chitarristi al mondo. Nato a New York nel 1967, Bernstein studia Jazz all'...