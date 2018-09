Dazi - Cina pronta a rispondere al nuovo affondo degli USA : Dazi: Cina, risposte 'necessarie' se nuove azioni Usa ++ Ministero Esteri, negoziati possibili su basi paritarie PECHINO Se Washington attaccherà la Cina non starà a guardare . Lo ha confermato un ...

I timori di nuovi Dazi Usa-Cina frenano le Borse. Pechino : “Non rimarremo sulla difensiva” : La nuova esclation della tensione nei rapporti commerciali tra Usa e Cina, che dovrebbe portare all’annuncio di nuovi dazi sulle importazioni di Pechino da parte dell’amministrazione Trump, incide negativamente sull’apertura di settimana delle Borse europee che sono quasi tutte in calo. Francoforte è la più penalizzata (-0,6%) mentre Londra e Parig...

Trump pronto a colpire ancora la Cina : annuncerà nuovi Dazi per 200 miliardi di dollari : Teleborsa, - Continuano le tensioni commerciali tra USA e Cina. Secondo il Wall Street Journal, infatti, che cita fonti a conoscenza del dossier, Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare nella ...

Wsj : Trump annuncerà nuovi Dazi contro la Cina per 200 miliardi - : Secondo il giornale americano le tariffe saranno del 10%, anziché del 25% come atteso in precedenza, nel tentativo di minimizzare l'impatto sui consumatori statunitensi

Mercati - guerra Dazi scuote i FAANG : si teme opzione nucleare Cina : Ma anche la Borsa Usa inizia ad accusare il colpo della guerra commerciale tra le due prime potenze economiche al mondo, con il Dow Jones in ribasso dell'1% dai massimi. La settimana a Wall Street è ...

Dazi : Usa-Cina tornano a parlarsi per richiesta di Trump : Per quanto riguarda, invece, solo la Cina, è da sottolineare il fatto che nonostante l'entrata della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio la sua economia non sia diventata più liberale ...

Dazi - USA invitano Cina a un nuovo incontro : Teleborsa, - Gli Stati Uniti in pressing sulla Cina per un nuovo incontro sui negoziati commerciali . Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Washington vorrebbe dare a Pechino un'altra ...

Dazi - USA invitano Cina a un nuovo incontro : Gli Stati Uniti in pressing sulla Cina per un nuovo incontro sui negoziati commerciali . Lo riporta il Wall Street Journal , secondo cui Washington vorrebbe dare a Pechino un'altra opportunità per ...

Dazi - Cina su tutte le furie : sanzioni contro gli Usa : ... dall'altra le autorità del Paese temono che la guerra commerciale con gli Stati Uniti spaventi gli investitori stranieri, danneggiando l'economia. Per questa ragione, Pechino sta cercando ...

Cina e Giappone - destini incrociati : Tokyo cresce più delle attese - Pechino rallenta con i Dazi : Diversi indicatori, dai consumi agli investimenti, mostrano una economia che rallenta più bruscamente del previsto, e con i prezzi che si surriscaldano potrebbe essere più difficile sostenerla con ...