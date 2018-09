D' Aversa | Parma ha meritato vittoria

Inter-Parma - D'Aversa : 'A San Siro per provare a vincere. Se giochiamo per il pari sono dolori' : Un solo punto dopo le prime tre partite, ma il Parma ha dimostrato di poter dire la sua in questa Serie A. In particolare nell'ultimo match contro la Juventus al Tardini, dove la squadra di D'Aversa è ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Voglio la stessa personalità della partita con la Juventus» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa . Alla vigilia della partita contro l' Inter , sabato alle 15,, il tecnico ha le idee chiare su come affrontare la squadra di Spalletti : " ...

Serie A Parma - per D'Aversa la priorità è la forma fisica : Parma - Roberto D'Aversa , il tecnico delle due promozione consecutive del Parma , dalla C alla A,, sta lavorando sodo per risolvere i problemi che affliggono la formazione crociata: fino ad ora il ...

Parma - D'Aversa : 'Chi non parla di salvezza va nella direzione opposta' : Al termine del match amichevole finito 1-1 contro il Livorno, Mister Roberto D'Aversa ha commentato la prestazione dei Crociati nella zona mista del Tardini. Ecco le sue parole: 'Era una gara che ...

Serie A Parma - D'Aversa raddoppia le amichevoli : Parma - D'Aversa raddoppia. Oltre all'amichevole contro il Colorno , formazione che milita nel campionato di Eccellenza, il Parma affronterà il giorno successivo il Livorno per un altro test ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Orgoglioso di questa prestazione contro la Juventus» : Numeri e statistiche La cronaca Serie A Parma D'Aversa Juventus Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Diretta/ Parma-Juventus (risultato live 0-1) streaming video Dazn : Stulac spacca la trAversa! : Diretta Parma Juventus, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Tardini arrivano i campioni d'Italia, che viaggiano a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:51:00 GMT)

Parma - D'Aversa : 'La Juve non è solo Ronaldo' : Cristiano Ronaldo? Si parla molto di lui, credo che sia uno dei giocatori più forti al mondo e lo ha dimostrato, ma non dobbiamo preoccuparci solo di lui, perché affronteremo una squadra fortissima. ...

Serie A Parma - D'Aversa sulla Juventus : «Difficile - ma nulla è impossibile» : Parma - Il tecnico del Parma , Roberto D'Aversa , alla vigilia della partita con la Juventus , esordisce così ai microfoni ducali. "È una partita difficile, è vero. Ma nella vita nulla è impossibile. ...

Infortunio Biabiany - brutte notizie per il Parma di D’Aversa : Infortunio Biabiany – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica e possessi palla. La seduta è proseguita con una partita in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da una sessione di lavoro aerobico. Alessandro Bastoni ha lavorato parzialmente con il gruppo. ...

Parma - i tifosi già chiedono la ‘testa’ di D’Aversa : inizio di stagione deludente : Il campionato di Serie A è appena iniziato ma già è possibile stilare un primo bilancio, una squadra che ha deluso fino al momento è sicuramente il Parma, un solo punto conquistato per la squadra di D’Aversa, pareggio contro l’Udinese dopo il doppio vantaggio e sconfitta nella gara di ieri nello scontro salvezza contro la Spal. Il mercato portato avanti dalla dirigenza è stato molto importante soprattutto negli ultimi giorni ma ...

Spal-Parma 0-0 La Diretta D'Aversa sfida Semplici : La domenica calcistica parte con la prima sfida di sempre in Serie A tra Spal e Parma, che non si affrontavano dal 4 maggio 1980: era una gara valevole per il campionato di Serie B che si chiuse sullo ...

Parma - tra infortuni e scarsa condizione : D'Aversa ha 'scelto' - si fa per dire... : Parma-Spal è alle porte, un incontro importante in chiave salvezza per entrambe le squadre, D'Aversa con gli uomini contati Il Parma si appresta a giocare una gara delicatissima contro la Spal. Un ...

Parma - tra infortuni e scarsa condizione : D’Aversa ha “scelto” - si fa per dire… : Parma-Spal è alle porte, un incontro importante in chiave salvezza per entrambe le squadre, D’Aversa con gli uomini contati Il Parma si appresta a giocare una gara delicatissima contro la Spal. Un vero e proprio scontro salvezza, dato che le due squadre sono tra quelle che dovranno sudare per raggiungere prima possibile i punti necessari alla permanenza in Serie A. D’Aversa per l’incontro ha diversi problemi, che hanno ...