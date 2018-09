Daniela e Andrea | sfollati del ponte Morandi | oggi sposi a Genova

Andrea e Daniela - sfollati Genova oggi marito e moglie/ “Casa è essere insieme - per le mura poi si vedrà” : Andrea e Daniela , sfollati Genova oggi marito e moglie : “Casa è essere insieme , per le mura poi si vedrà” . La vita va avanti dopo il crollo del ponte Morandi: matrimonio per la coppia(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Il sì di Andrea e Daniela - sfollati di Genova : "Casa è essere insieme - per le mura domestiche poi si vedrà" : Andrea e Daniela oggi si sono sposati. Residenti in Via Porro, nel mezzo della zona rossa del ponte Morandi, oggi i due neo-genitori sono convolati a nozze nel santuario di Oregina, sulle colline genovesi. Come hanno raccontato a Repubblica, dopo la cerimonia si sposteranno a Celle ligure per il pranzo."Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altri sfollati e per i parenti delle ...