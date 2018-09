Dall' Asia in Maremma | visita della delegazione coreana al Parco delle Colline Metallifere

Asia Argento - l'accusatore Jimmy Bennett nei guai? «Denunciato Dalla ex fidanzata per molestie» : Jimmy Bennett, il grande accusatore di Asia Argento, nei guai? Secondo il quotidiano online Daily Beast, Bennett sarebbe stato denunciato dalla sua ex fidanzata per molestie. All'epoca dei...

Asia Argento - Jimmy Bennett era stato accusato di molestie Dall'ex fidanzata : Asia Argento, parla Jimmy Bennett: 'Il mio trauma è emerso quando lei si è definita una vittima' Prima dichiarazione di Jimmy Bennett, che spiega il suo silenzio di allora e di oggi: "Ho cercato giustizia accodandomi con chi mi aveva fatto del male", scrive. Ennesimo colpo di scena in arrivo dal 'caso' Asia Argento/Jimmy Bennett. Il giovane attore americano, che ha denunciato ...

XFactor - le lacrime di Mara Maionchi e Asia Argento per l’esibizione di Camilla con “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla : Il secondo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, ha visto le apprezzatissime performance di Camilla Musso, sedicenne di Asti che ha interpretato “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Mara e Asia fino alle lacrime, quella di Luna Melis, anche lei sedicenne, con “Bang Bang” di Dua Lipa, e diLeonardo Parmeggiani, 19 anni da Monteveglio (BO) con “Fly me to the Moon” di Frank ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett è stato accusato di molestie sessuali Dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...

Asia Argento dopo X-Factor fatta fuori anche Dalla CNN : X Factor, Asia Argento: la CNN cancella gli episodi dello show di Bourdain Arriva l’ennesima batosta alla carriera di Asia Argento. La Cnn, emittente televisiva statutinense, ha preso dei provvedimenti nei confronti dell’attrice e ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, di aver sospeso gli episodi di Parts Unknown che aveva registrato insieme al compagno Anthony Bourdain, chef internazionale e stat della tv morto suicida a 61 anni ...

XF12 - Manuel Agnelli Dalla parte di Asia : «Contro di lei uno schifo» : Alla prima conferenza stampa di X Factor 12, che debutta con la prima puntata di audizioni giovedì 6 settembre su Sky Uno, Asia Argento, com’era prevedibile, non c’era. L’attrice, inizialmente scelta come nuova giudice di questa edizione e poi travolta dal macigno delle pesanti accuse sessuali di Jimmy Bennet, è stato deciso che verrà sostituita al bancone del talent, ma solo in corsa, ai live. E da chi ancora non si sa (anche ...

Asia Argento fuori da X Factor - ecco i dettagli Dalla conferenza stampa : Asia Argento di comune accordo con Sky ha deciso di non partecipare alla nuova edizione del talent show. X Factor, dunque, perde un nuovo elemento della giuria. Ma cosa succederà durante le audizioni ...

X Factor non taglia Asia Dalla prima puntata del talent show : Con una conferenza stampa in vista dell'avvio della nuova edizione, X Factor rompe il silenzio sul caso Asia Argento. L'attrice non sarà tagliata dalle registrazioni delle audizioni. Nella prima puntata sarà presente al banco dei giudici, nonostante lo scandalo Bennett. Dopo l'accusa del giovane collega - che sostiene l'attrice abbia abusato di lui quando era minorenne - il talent show ha affermato che avrebbe allontanato ...

Asia Argento fuori Dalla Cnn : cancellati gli episodi dello show con Bourdain : In un comunicato la Cnn fa sapere che fino a quando l'attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: 'Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di ...

