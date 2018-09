Dalla finale di Miss Italia all' inizio di ' Quarta Repubblica' | la tv del 17 settembre

Tennis - coppa Davis : Francia e Croazia ad un passo Dalla finale : Sul veloce indoor di Lille, Benoit Paire, numero 54 del mondo, ha regalato il punto dell'1-0 alla Francia campione in carica battendo in tre set per 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. Paire, all'...

Davis Cup - Francia e Croazia ad un passo Dalla finale : Francia e Croazia sono ad un passo dalla finale di Coppa Davis. Merito dell'esito della prima giornata delle semifinali che vede i transalpini condurre 2-0 sulla Spagna , Paire ha battuto Carreno ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Lorenzo Dalla Porta vince in volata su Martin e Di Giannantonio - Bezzecchi cade nel finale : Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) vince il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 e conquista il primo successo della sua giovane carriera. Il pilota toscano disputa una prova solida e senza sbavature e centra, con pieno merito, il gradino più alto del podio di Misano. La gara della classe più leggera è decisa da due cadute. La prima, di gruppo, nel corso del secondo giro, che estromette ben cinque piloti Dalla battaglia (tra i quali Aron ...

US Open – Serena Williams in vista Dalla finale : “un anno fa rischiavo di morire! Osaka? Voglio la rivincita” : Serena Williams pronta per la finale degli US Open: la tennista americana un anno fa lottava fra la vita e la morte, oggi è pronta alla sua seconda finale Slam Circa un anno fa Serena Williams aveva appena dato alla luce la sua prima figlia e lottava fra la vita e la morte a causa delle complicazioni legate al parto. Ad oggi invece, la tennista americana è pronta a giocarsi la sua seconda finale Slam consecutiva, dopo quella persa a ...

Italia-Portogallo di nuovo contro - le due Nazionali Under 19 si sfidano a poco più di un mese Dalla finale europea : Le due Nazionali Under 19 si ritrovano una di fronte all’altra, gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la rivincita Il 19 luglio a Seinajoki, cittadina finlandese di circa 60mila abitanti, le Nazionali Under 19 di Italia e Portogallo diedero vita ad una delle più avvincenti finali della storia del Campionato Europeo. Gli Azzurrini riuscirono a rimontare lo svantaggio di due gol nel finale dei tempi regolamentari grazie ad una ...

Calendario Mondiali volley 2018 : programma - orari e tv. Tutte le partite Dalla prima fase alla finale : I Mondiali 2018 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria. La rassegna iridata si svolgerà in coabitazione tra i due Paesi, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni: 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo attualmente detenuto dalla Polonia che quattro anni fa interruppe la striscia vincente del Brasile. Si preannuncia grande spettacolo, il ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone e il cammino dell’Italia - le possibili avversarie Dalla prima fase alla Finale : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Analizziamo nel dettaglio il tabellone degli azzurri e il possibile cammino dei vicecampioni olimpici. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A, un girone che non prevede altre corazzate ma che annovera tra le proprie fila delle formazioni particolarmente insidiose e difficili da ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : nella pistola 10 metri maschile si impone allo shoot-off il sudcoreano Jin Jongoh. Fuori Dalla finale gli azzurri : Assegnate altre quattro carte olimpiche nella pistola 10 metri maschile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud il nuovo campione del mondo è il padrone di casa Jin Jongoh, davanti al russo Artem Chernousov ed all’altro sudcoreano Lee Daemyung. Va alle Olimpiadi anche l’ucraino Pavlo Korostylov, quarto. Fuori dalla finale gli italiani. Il titolo iridato viene assegnato allo shoot-off: non bastano 24 colpi di ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : nella pistola 10 metri maschile si impone allo shoot off il sudcoreano Jin Jongoh. Fuori Dalla finale gli azzurri : Assegnate altre quattro carte olimpiche nella pistola 10 metri maschile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud il nuovo campione del mondo è il sudcoreano Jin Jongoh, davanti al russo Artem Chernousov ed all’altro sudcoreano Lee Daemyung. Va alle Olimpiadi anche l’ucraino Pavlo Korostylov, quarto. Fuori dalla finale gli italiani. Il titolo iridato viene assegnato allo shoot off: non bastano 24 colpi di ...

GUERRA E PACE/ Anticipazioni 5 settembre 2018 : Dalla tragedia all'amore per Nataša (finale di stagione) : GUERRA e PACE, Anticipazioni del 5 settembre 2018, su Canale 5. Andrei parte di nuovo per la GUERRA, portando con sé Pierre, ma non perdona Nataša. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 07:02:00 GMT)

FIFA Best Player : Buffon escluso Dalla corsa ai premi - Ronaldo in finale con Modric e Salah per il premio di miglior giocatore : La FIFA ha annunciato i tre candidati finalisti al premio di miglior portiere dell’anno: sono Thibaut Courtois, appena passato al Real Madrid, Hugo Lloris del Tottenham e Kasper Schmeichel del Leicester. Assente Gigi Buffon, che probabilmente paga l’espulsione contro il Real Madrid, il fatto che la Juventus sia uscita ai quarti di finale della Champions e la mancata partecipazione al Mondiale dell’Italia. La Federazione ...

Calendario Mondiali volley 2018 : programma - orari e tv. Tutte le partite Dalla prima fase alla finale : I Mondiali 2018 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria. La rassegna iridata si svolgerà in coabitazione tra i due Paesi, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni: 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo attualmente detenuto dalla Polonia che quattro anni fa interruppe la striscia vincente del Brasile. Si preannuncia grande spettacolo, il ...

Dalla semifinale alla finalissima : tre giorni in passerella con "Miss Fashion One" : Ho scolpito il mio corpo nel tempo con lo sport, sebbene abbia 200 punti sulla pelle e tante cicatrici. Saprò dare il giusto valore alle miss'. Dopo la manifestazione di Veglie, si terrà quindi la ...

Raganello - una trappola mortale : «Acqua giù a cascate Dalla gola». Dieci morti il bilancio finale : Dieci morti per la piena improvvisa ieri pomeriggio del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza in Calabria. L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti,...