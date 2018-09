Dalai Lama sapeva degli abusi sessuali dei maestri buddisti “Ora devono fare i conti con

Il Dalai Lama sapeva degli abusi sessuali dei guru buddisti : Il Dalai Lama , il leader spirituale supremo del Buddismo tibetano, in un'intervista ai media olandesi, ha detto di essere da decenni a conoscenza di abusi sessuali commessi da insegnanti buddisti in ...

Il Dalai Lama sull'immigrazione : "L'Europa appartiene agli europei" : Stanno destando scalpore negli ultimi giorni le recenti dichiarazioni del Dalai Lama in merito alle ondate migratorie che ormai da anni interessano l'Europa. Come riporta il quotidiano inglese The ...

Il Dalai Lama ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte dei maestri buddisti in Olanda : Il Dalai Lama ha incontrato a Rotterdam quattro persone che dicono di essere state abusate da mestri buddisti durante la loro infanzia. Queste persone hanno portato alla guida spirituale e premio Nobel per la pace le testimonianze scritte di 12 presunte vittime e gli hanno rivolto un appello per risolvere il problema. Prima dell'incontro, la segretaria del Dalai Lama aveva scritto una mail agli interessati: "Sua Santità il Dalai Lama ...

Pioggia record su residenza Dalai Lama : ANSA, - NEW DELHI, 24 AGO - Nella sola mattina di oggi sulla città di Dharamsala, dove risiede il leader spirituale tibetano Dalai Lama, sono caduti 292 mm di Pioggia. Il direttore del Dipartimento ...

India : pioggia record su Dharamsala - dove risiede il Dalai Lama : Piogge record sono state registrate nella località di Dharamsala, dove risiede il leader spirituale tibetano Dalai Lama: sono caduti, nella sola giornata di oggi, 292 mm di pioggia. Il direttore del Dipartimento Meteorologico Indiano M. Singh ha spiegato all’agenzia di stampa IANS che quella odierna è la precipitazione più intensa mai registrata in un singolo giorno da 60 anni: nella città nel nord dell’India, nello stato ...

Stavolta sarà lo stesso Dalai Lama a scegliere il suo erede? Cosa sappiamo : Sul suo sito infatti, Tenzin Gyatso, che già dal 2011 è una sorta di ambasciatore del movimento buddista nel mondo, avendo lasciato l'incarico di governo ad una figura chiamata Kalon Tripa, ha ...

«Il Dalai Lama non è in pericolo e sta bene» : ...immediata della smentita dell'articolo in questione che diffonde informazioni non corrispondenti al vero e che potrebbero essere fortemente destabilizzanti per milioni di persone in tutto il mondo ...