Da Sky alla Rai Massimo Mauro e Claudio Onofri ripartono da Quelli che il calcio

Diretta Formula 1/ F1 Singapore streaming video Sky qualifiche live : caccia alla pole position! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Singapore 2018: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito cittadino di Marina Bay (oggi sabato 15 settembre)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:38:00 GMT)

Sky Spy : il caso Ocon è un allarme per tutta la Formula 1. Sarà spettatore nel 2019? : Il ritiro di Fernando Alonso, l'ormai certa promozione di Charles Leclerc in Ferrari e il passaggio a sorpresa di Daniel Ricciardo in Renault, hanno monopolizzato i riflettori dei media nelle ultime ...

Quanto costerà alla fine la doppia piattaforma (Sky e Dazn) per il calcio in tv : La stagione calcistica 2018-19 comporterà un raddoppio di spesa agli utenti che vorranno abbonarsi, o lo hanno già fatto, per vedere tutte le partite del campionato di serie A su Sky e Dazn. Secondo un'analisi effettuata da SosTariffe.it, l'aumento, rispetto allo scorso anno, è pari al 95,8%. Il problema nasce dal doppio contratto che il tifoso deve sottoscrivere per seguire le gare dell'intera stagione, in ...

Alessandro Cattelan/ La sua conferma alla conduzione di X Factor 12 il vero "colpo" di Sky : Alessandro Cattelan, il mattatore del talent di Sky Uno si prepara a una stagione piena di grandissime occasioni. Sarà pronto a guidare nuovamente il programma (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...

Serie A 2018 - 2019 - programmazione tv Sky e DAZN dalla 4a alla 19a giornata : programmazione TELEVISIVA DELLE GARE DELLA Serie A TIM 2018/2019 4ª giornata ANDATA 15/09/2018 Sabato 15.00 INTER – PARMA ESCLUSIVA SKY 15/09/2018 Sabato 18.00 NAPOLI – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY 15/09/2018 Sabato 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN 16/09/2018 Domenica 12.30 ROMA – CH...

Accordo Sky - Mediaset | Canale 5 alla posizione 105. A breve anche gli altri canali : Da domani mercoledì 5 settembre 2018, Canale 5 sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando Sky in modalità HD. La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset sarà così disponibile anche sulla pay tv satellitare, a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia...

