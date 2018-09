Da Fiorello a Rubio tutti con ' wonder woman' Chiara Bordi

etrurianews

: Da Fiorello a Rubio tutti con “wonder woman” Chiara Biordi - Etrurianews : Da Fiorello a Rubio tutti con “wonder woman” Chiara Biordi -

(Di lunedì 17 settembre 2018) TARQUINIA- Migliaia i commenti di solidarietà e supporto alla 18enne di Tarquinia in corsa verso il titolo di "Miss Italia", insultata sui social a causa della sua protesi alla gamba. Politica e spettacolo mobilitati in sostegno della giovane e del suo handicap invadono i media per far sentire la loro vicinanza e il ripudio di certi atteggiamenti. Alberto Mezzetti, vincitore del ...