Da Corte Conti ok a bilanci Regione | De Luca | ' Respiro su investimenti'

Corte Conti : ritardi nel piano messa in sicurezza scuole : Roma, 17 set., askanews, - Procede con 'preoccupante lentezza' il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E' quanto rileva la Corte dei conti ...

Scuole a rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Spesa congelata - il Comune di Napoli si adegua alla Corte dei Conti : Il Comune di Napoli Spesa congelata. Il blocco della Spesa, imposto dalla Corte di Conti, che mette in discussione la «veridicità» dell'ultimo bilancio di previsione 2018-2020...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per danno erariale dalla Corte dei Conti : Possibile aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti per capire quanto siano costate allo Stato le vicende della Nave Aquarius e della Nave Diciotti. I pm del Lazio hanno aperto un fascicolo. Il ministro degli Interni, oltre a essere indagato per sequestro di persona aggravato, è ora indagato per danno erariale.Continua a leggere

Inquinamento atmosferico - Corte Conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Faremo esposto per danno erariale a Corte dei Conti contro ex ministri. Paghino di tasca propria” : “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade Paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al ...

Regione Lazio - esposto a Corte dei Conti : ‘Dal 2008 costi dei dipendenti oltre tetto fissato dal Mef. Valutare danno erariale’ : Quasi 53 milioni di euro in più rispetto alle indicazioni del ministero dell’Economia. Sono i soldi spesi dalla Regione Lazio per il personale delle strutture di diretta collaborazione dal 2008 al 2017. E il trend non accenna a diminuire visto che nel 2018 si supereranno i 7 milioni. Più del doppio del tetto annuale indicato dal Mef pari a 3,1 milioni di euro, cifra stabilita in reLazione all’accordo tra sindacati e Regione Lazio del ...

Padova - Corte dei Conti : “Ex comandante dei vigili urbani deve risarcire 800mila euro. Annullò 112mila multe” : La super multa questa volta ha colpito il comandante dei vigili. E non si tratta di una cifra da poco, perché Antonio Paolocci, ex comandante della polizia urbana di Padova, dovrà versare 800mila euro all’Erario. Lo ha stabilito la sezione veneta della Corte dei Conti, concludendo una vicenda che era cominciata quattro anni e mezzo fa. Paolocci, che adesso è funzionario nel Comune di Cittadella, è rimasto nelle sue funzioni nel periodo in ...

Corte dei Conti boccia la norma ‘Salva Napoli’. De Magistris su Fb : “Cancelliamo il debito ingiusto dal nostro bilancio” : La Corte dei Conti boccia la norma ‘Salva Napoli’, contenuta nel decreto Milleproroghe e approvata in Senato il 6 agosto scorso. L’emendamento del M5S, proposto dal senatore irpino Ugo Grassi, salva dal default i Comuni in predissesto che non hanno raggiunto gli obiettivi di risanamento intermedi. Tra questi anche la città partenopea, che ha un debito di 1,7 miliardi. La norma dà infatti la possibilità di riformulare il piano del predissesto, ...

Milleproroghe - Corte dei Conti : “Norme in palese violazione della Costituzione. Gravi rischi per la finanza pubblica” : Il decreto legge Milleproroghe, che ha ottenuto il via libera del Senato a inizio agosto e attende ora l’esame della Camera, Contiene norme “in palese violazione” della Costituzione. E che per di più, consentendo agli enti locali vicini al dissesto di rinviare la dichiarazione di default, potrebbero avere “Gravi conseguenze per la finanza pubblica”. A lanciare l’allarme sono i magistrati della Corte dei Conti, che chiedono al Parlamento ...

Affittopoli Roma - la Corte dei conti condanna la società di Alfredo Romeo : risarcimento da un milione di euro : Un milione di euro di danno erariale. Almeno 72 immobili del comune di Roma dati in concessione per anni a canone ultra-agevolato, a vantaggio di finte associazioni, istituti religiosi, sindacati e partiti politici (più o meno mascherati) che non ne avevano diritto. Tutto ciò con contratti scaduti e mai rinnovati e con migliaia di euro di morosità non riscosse o addirittura mai contestate attraverso strumenti come il recupero crediti o lo ...

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Autostrade - Di Maio : “Ministri coinvolti nella concessione paghino. Denunciati a Corte dei Conti se c’è danno erariale” : “Chi ha sbagliato pagherà”. Il giorno dopo la pubblicazione dei documenti, finora secretati, della concessione ad Autostrade, il vicepremier Luigi Di Maio attacca i ministri “che hanno autorizzato questa follia“. Riferendosi al rendimento garantito al 7% emerso dagli allegati resi pubblici, il ministro dello Sviluppo Economico annuncia che “se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l’ha annullata ...