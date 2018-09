Cristiano Ronaldo campione a 360° | ecco il VIDEO del commovente messaggio al bimbo che ha

Fedez e Chiara Ferragni battuti da Cristiano Ronaldo : Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni avute dal 14 agosto al 13 settembre sui media nazionali dai casi di cronaca che hanno infiammato l'ultimo mese. Richard Gere di nuovo padre…con la benedizione ...

Juventus - ecco il primo gol di Cristiano Ronaldo : ci voleva il “talismano” Sassuolo per sbloccarlo : È stato un primo tempo difficile per il Sassuolo a Torino, carico di sfortuna ed episodi negativi: la squadra teneva bene il campo, al cospetto dei campioni d’Italia. E il pallone sembrava proprio non volerne sapere di entrare: Marlon regala palla in area a Matuidi, ma l’azione sfuma; Lirola si coordina perfettamente e colpisce al volo verso la sua porta come un grande centravanti, ma centra in pieno il portiere; Ferrari per salvare su Khedira ...

Cristiano Ronaldo - il dolce gesto per la figlia di Matri dopo Juventus-Sassuolo [FOTO] : Alessandro Matri riceve un dono speciale per la sua Sofia: Cristiano Ronaldo e la maglia della Juventus con dedica per la figlia dell’attaccante neroverde e di Federica Nargi dopo Juventus-Sassuolo, la figlia di Alessandro Matri riceve un regalo speciale direttamente da Cristiano Ronaldo. La maglia di CR7 con dedica a Sofia viene recapitata direttamente alla piccola figlia di Federica Nargi ed Alessandro. “Un giorno ...

Azioni JUVE oggi da record ma se Cristiano Ronaldo si fa male - i prezzi crolleranno? : Per il suo debutto in casa, i fan hanno viaggiato da tutto il mondo mentre le reti televisive hanno trascorso giorni trascorrendo il suo arrivo a Torino ". L' arrivo di Cristiano Ronaldo alla ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha dimostrato di essere umano : Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol in maglia Juventus, una sorta di liberazione dopo le prime tre giornate di campionato a secco Cristiano Ronaldo era atteso al primo vero acuto con la maglia della Juventus. Alla 4ª giornata è arrivato il primo gol, anzi due, che hanno portato alla vittoria i bianconeri contro il Sassuolo. In molti in questi giorni avranno pensato che questa situazione di stallo della casella delle reti ...

Cristiano Ronaldo gol Juve : una super sexy Georgina per lui allo stadio - FOTO - : Anche la bella Georgina ha pubblicato su Instagram il suo post per l'amato fidanzato: Complimenti papà per essere il migliore al mondo @Cristiano @Juventus #finoallafine" . Con queste parole la ...

Juventus-Sassuolo - Georgina Rodriguez sostiene Cristiano Ronaldo allo Stadium e lo incorona “migliore al mondo” [GALLERY] : Georgina Rodriguez presenzia di nuovo all’Allianz Stadium per sostenere Cristiano Ronaldo, la fidanzata di CR7 lo elegge ‘migliore al mondo’ “Complimenti papà per essere il migliore al mondo Ti amiamo @Cristiano @juventus #finoallafine”. Con queste parole Georgina Rodriguez sostiene su Instagram il suo fidanzato Cristiano Ronaldo, accanto ad una foto che la immortala fuori dall’Allianz Stadium di ...

Cristiano Ronaldo - il primo gol in Serie A - e il bis - : Il minuto 5 della ripresa di Juventus-Sassuolo passerà alla storia: Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol in Serie A. E non deve fare neanche troppa fatica, gli basta solo ribadire in rete la ...

Juventus-Sassuolo 2-1 - finalmente Cristiano Ronaldo : Il portoghese si sblocca contro i neroverdi, a segno nel finale con Babacar. Douglas Costa croce e delizia: spacca il match, ma si fa espellere per sputo a Di Francesco

Cristiano Ronaldo : 'Attesa per il mio gol - importante è vincere' : Roma, 16 set., askanews, - 'Sono molto contento. Il Sassuolo ha giocato bene, ma noi siamo stati intensi e creato tanto. Avevo voglia di segnare, sono contento'. Cristiano Ronaldo commenta così, ai ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Che gioia segnare - c'era un po' d'ansia' : TORINO - Il 16 settembre, esattamente 2 mesi dopo la presentazione ufficiale a Torino, verrà ricordato come il giorno dell'epifania del talento di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nel 2-1 al Sassuolo ha ...

Juventus-Sassuolo 2-1 - Cristiano Ronaldo si sblocca con doppietta : Il primo gol italiano di CR7 arriva al 50’, un tocco sotto porta. Il secondo al 65’ in contropiede, lanciato da Emre Can. Accorcia nel finale Babacar, espulso Costa

Juventus - Cristiano Ronaldo : "C'era un po' d'ansia. Ora la Champions" : Cristiano Ronaldo, 33 anni. LaPresse "Un po' d'ansia in generale c'era dopo il mio passaggio dal Real Madrid, c'era grande attesa". Cristiano Ronaldo mostra il suo lato umano: aspettava questi primi ...