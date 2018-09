ilgossip

: #Totti, il figlio Cristian esempio di fairplay: portiere k.o. e lui rinuncia al gol - Gazzetta_it : #Totti, il figlio Cristian esempio di fairplay: portiere k.o. e lui rinuncia al gol - zazoomblog : Roma Cristian Totti esempio di fair play: non segna per soccorrere il portiere a terra. La risposta è da gentleman… - Ilgossipitalia : Cristian Totti esempio di fair play: portiere ko e lui non segna, pioggia di applausi! Guarda il VIDEO intervista… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Ha rinunciato a un gol per accertarsi delle condizioni di un avversario e poi ha raccontato il fatto alle telecamere sfoggiando un inglese impeccabile.ha partecipato con la maglia della Roma alla Madrid Football Cup, torneo riservato alle migliori squadre Under 14 d’Europa, e si è preso gli applausi a scena aperta della Spagna per un “doppio” merito. I fatti: durante una partita il figlio dell’ex numero 10 giallorosso ha rinunciato are un gol, dopo essersi scontrato con ilavversario che è rimasto infortunato alla testa. D’istintosi è fermato ed è andato a verificare le condizioni del pari età, mentre i compagni approfittavano della pausa per rinfrescarsi. Nel dopo gara il racconto. «Gli ho chiesto scusa. Per me l’importante era che lui stesse bene, non il gol che dovevore. Lui mi ha risposto che non importava, era felice che ...