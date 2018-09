CRISTIAN TOTTI CAMPIONCINO DI FAIR PLAY Video | rinuncia a un gol per un fallo sul

“Ma dai?”. Applausi per baby Totti : il gesto di CRISTIAN vale più di un gol : Fair play e un ottimo inglese davanti alle telecamere per Cristian Totti, primogenito dell’ex capitano Francesco e della showgirl Ilary Blasi. Il giovane si è reso protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web. Durante un torneo di calcio internazionale, tenutosi a Madrid, per ragazzi Under 14, il giovane Totti che era lì con la Roma ha rinunciato a segnare un gol, dopo essersi scontrato con il portiere avversario che è ...

Totti : 'CRISTIANo Ronaldo? Felice di vederlo in Italia' : ... è poi l'altra battuta dell'ex capitano della Roma, che nel match d'esordio delle 'Italia Legends', con Oddo, Zaccardo e Zambrotta, come lui campioni del mondo nel 2006, è stato sconfitto da un All ...