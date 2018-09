Crisi Pd | Martina fissa le primarie per gennaio 2019

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso/ Temptation Island - nessuna Crisi : lei tranquillizza i fan! : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme dopo Temptation Island ? si frequentano ma lui è stato beccato con un’altra durante una serata, tradimento in vista?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Andrea Dal Corso beccato con un’altra donna : è già Crisi con Martina? : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso : è già crisi tra i due? Cosa sta accadendo veramente tra Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani? La coppia nata a Temptation Island ha confermato giusto ieri pomeriggio la loro frequentazione, in seguito alla loro fuga d’amore a Ibiza. Ma le cose stano veramente così? Oppure dopo la passione iniziale Andrea e Martina sono già in crisi ? Una lettrice del blog GossipeTv ha mandato alla redazione della ...

Temptation Island un mese dopo - Martina su Gianpaolo : 'Eravamo già in Crisi' : A distanza di un mese dalla registrazione dell'ultimo falò di Temptation Island, ecco che Martina ha voluto fare un po' di precisione su quello che abbiamo visto nel corso dell'ultima puntata del reality show Mediaset. Chi ha to l'appuntamento conclusivo trasmesso mercoledì sera in tv, [VIDEO] sa bene che la fidanzata Martina ha deciso di abbandonare da sola il villaggio, lasciando così il suo fidanzato Gianpaolo dopo che lei lo aveva tradito ...